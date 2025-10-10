Greška koju skoro svi pravimo kada kuhamo čaj: Ovako uništavamo sve vitamine

Vrela voda uništava korisne tvari

Najčešća greška je prelijevanje čaja ključalom vodom direktno sa šporeta. Kada se listići čaja preliju vodom koja tek što je proključala, visoka temperatura može uništiti važne vitamine i antioksidanse. Umjesto toga, preporučuje se da se voda ostavi da se malo ohladi prije nego što se koristi.

Idealna temperatura zavisi od vrste čaja

Za zeleni čaj, preporučuje se voda temperature između 70 i 80°C.

Crni čaj bolje podnosi više temperature, oko 90 do 95°C.

Biljni čajevi se mogu pripremati i sa toplijom vodom, ali čak i tada nije preporučljivo koristiti ključalu vodu direktno.

Vrijeme namakanja je također ključno

Druga česta greška je pogrešno vrijeme ostavljanja čaja da odstoji – bilo da je prekratko ili predugo. Ako čaj ne odstoji dovoljno, neće otpustiti sve korisne tvari. S druge strane, ako se ostavi predugo, može postati gorak i izgubiti kvalitet. Idealno vrijeme zavisi od vrste čaja, ali se najčešće kreće između 2 i 5 minuta.

Zašto je pravilna priprema važna

Ispravna priprema čaja ne utiče samo na ukus, već i na njegove zdravstvene prednosti. Vitamini, minerali i antioksidansi koje čaj sadrži mogu pomoći jačanju imuniteta, smanjenju stresa i poboljšanju probave — ali samo ako se priprema pravilno, prenosi Novi.

