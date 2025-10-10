10.10. donosi moćnu energiju: Evo kako ovaj datum može potpuno promijeniti vaš život!

Numerolozi i astrolozi ističu da ovaj datum nosi posebnu vibraciju – priliku za novo ja, za početak nečeg važnog i transformativnog. To je dan kada možemo da se posvetimo svojoj misiji ličnog rasta i oslobađanja od prošlih ograničenja.

„Sad ulazimo u akcijsku fazu ciklusa i to će se nastaviti i u ostatku godine,“ objašnjava astrološkinja Tanaz Čab, ističući spiritualnu važnost 10. oktobra.

„U narednim mjesecima imaćemo priliku da izgradimo novi život, da na praznom platnu naslikamo sliku kakvu želimo.“

U numerologiji, broj 10 simbolizuje celovitost i ravnotežu. To je trenutak kada sve može da se posloži, a točak života da krene u novom pravcu. Takođe, desetka je moćan manifestacijski broj – energija ovog dana je udvostručena, što znači da je idealan trenutak za ostvarivanje snova i postavljanje temelja za budućnost.

Astrološkinja savjetuje: „Vodite se time kako želite da se vaš život osjeća. Napravite male korake u pravcu koji vam donosi dobar osjećaj. To je najbolji način da se otvorite ovoj moćnoj vibraciji koja donosi promjene i nove prilike.“

Sutra je dan za hrabre odluke, nove početke i otvaranje vrata ka životu kakav zaista želite – pripremite se da energija 10.10. zaista uzdrma i inspiriše vaš život, piše Stil.kurir.rs.

