Nemaju sreće u ljubavi: Horoskopski znakovi koji teško pronalaze partnere

LJUBAV je nepredvidiva – ponekad dolazi kada se najmanje nadamo, a ponekad nas zaobilazi bez obzira na trud koji ulažemo. Iako svaki horoskopski znak ima svoje čari i prednosti u ljubavi, postoje oni kojima pronalaženje srodne duše često ne ide glatko. Zvijezde otkrivaju koji su to znakovi koji najčešće nemaju sreće u ljubavi i zašto.

Djevica

Djevice su poznate po svojoj analitičnosti i perfekcionizmu. Kada je riječ o ljubavi, često traže idealnog partnera koji će zadovoljiti sve njihove standarde – od izgleda, preko ponašanja, do životnih ciljeva. Nažalost, savršeni partner ne postoji pa Djevice često ostanu razočarane i usamljene. Njihova potreba za kontrolom i sklonost kritiziranju može odbiti i one koji su iskreno zainteresirani.

Vodenjak

Vodenjaci su slobodnog duha i cijene svoju neovisnost više od ičega. Iako su zanimljivi i originalni, često imaju poteškoća s izražavanjem emocija. Njihova potreba za osobnim prostorom i strah od emocionalne ranjivosti često ih čini nedostupnima u očima potencijalnih partnera. Mnogi jednostavno ne znaju kako “pročitati” Vodenjaka pa veza često završi prije nego što uopće započne.

Jarac

Ambiciozni i odgovorni Jarčevi često stavljaju posao ispred ljubavi. Njihov životni plan strogo je organiziran, a romantične avanture ponekad jednostavno ne stanu u raspored. Iako duboko u sebi čeznu za stabilnom vezom, teško pokazuju emocije i rijetko dopuštaju drugima da ih vide kad su ranjivi. Partnerima se to može činiti kao hladnoća, iako iza toga stoji strah od neuspjeha i odbacivanja.

Škorpion

Škorpioni vole duboko, strastveno i bez zadrške, ali upravo ta intenzivnost često ih odvede u probleme. Njihova ljubomora, posesivnost i potreba za kontrolom mogu gušiti partnera. Osim toga, teško opraštaju i još teže zaboravljaju pa često ostaju zarobljeni u prošlim vezama i razočaranjima. Škorpioni trebaju naučiti pustiti i vjerovati – tek tada mogu pronaći istinsku sreću u ljubavi, piše index.

Facebook komentari