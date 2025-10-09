Planu u sekundi: Horoskopski znakovi koji najbrže gube živce

Svi ponekad izgubimo živce, ali neki horoskopski znakovi to čine brže i intenzivnije od drugih. Dok se neki mogu sabrati i mirno razmisliti prije nego što reagiraju, postoje oni kojima je dovoljan samo trenutak da “eksplodiraju”. Tri znaka zodijaka poznata su po svom kratkom fitilju i snažnim reakcijama.

Ovan

Ovan je pravi vatreni znak – impulzivan, strastven i izravan. Kada nešto ne ide po njegovu planu, teško će ostati miran. Njegova reakcija je brza, često bez razmišljanja o posljedicama. No, dobra vijest je da se Ovan jednako brzo i ohladi – ono što ga je prije sekundu razbjesnilo, već sljedeću zaboravlja. Ipak, dok traje njegov bijes, nemojte mu stajati na putu

Blizanci

Iako na prvi pogled djeluju vedro i bezbrižno, Blizanci mogu izgubiti živce iznenađujuće brzo. Njihova promjenjiva narav čini ih sklonima naglim emocionalnim preokretima. Jedan trenutak smiju se i šale, a već drugi dižu glas. Kada ih nešto iziritira, jasno će to pokazati. Srećom, njihova ljutnja ne traje dugo jer brzo prelaze na novu temu.

Lav

Lav ima snažan ego i ne podnosi nepravdu, nepoštovanje ni ignoriranje. Kada osjeti da ga netko ne cijeni ili mu se suprotstavlja, planut će poput šibice. Njegova ljutnja je dramatična, ali i kratkog daha – Lav ne voli dugo biti ljut jer voli zračiti samopouzdanjem i pozitivnom energijom. Ipak, kad pukne, svi u prostoriji to osjete, pi[e index.

