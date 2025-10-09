SEDMIČNI HOROSKOP od 13.10. do 19.10. – Najsretniji znakovi će biti Vaga, Strijelac, Blizanac

Ovan

LJUBAV: Ako još tražite srodnu dušu, obratite pažnju na osobe koje srećete na zabavama ili na sportskim priredbama. Netko vam je vjerojatno vrlo sklon i jedva čeka da to primijetite. Ako ste u vezi, vaš odnos bit će stabilan, a obje strane zadovoljne, piše atma.

KARIJERA: Kako tjedan bude odmicao, postajat će sve jasnije da vi imate potrebna znanja i stručnost koja se sada traži. Mnogi će pokazati na vas i reći kako ste baš vi osoba koju treba angažirati. Ali taj angažman neće doći glatko jer će trebati surađivati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi.

Bik

LJUBAV: Prvi dio tjedna donijet će lijepe ljubavne događaje, a od sredine tjedna stvari jenjavaju. Vaše ljubavno raspoloženje bit će manje, prilike za poznanstva počet će se prorjeđivati, a oni u vezama malo će se distancirati jedno od drugog.

KARIJERA: Pred vama je dobra prilika za razvoj karijere ili za usavršavanje u struci. Bez obzira na vanjske okolnosti, prihvatite ono što vam se nudi i krenite u osvajanje novih iskustava. Proširit ćete horizonte, a nešto ćete i zaraditi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne trebate smanjivati svoje kriterije.

Blizanci

LJUBAV: Sad vam je potpuno jasno da volite i da vas vole. Jedino što se pitate dokle će to tako trajati. Ovo pitanje sada je suvišno, a vaše brige samo opterećuju sklad koji možete živjeti. O vama ovisi hoćete li se okrenuti ka svijetlu ili ka tami.

KARIJERA: Činit će vam se da je sve u rukama drugih. Što je najgore, bit ćete u pravu. U ovom trenutku vi ne možete mnogo utjecati na stvari, ali to ne znači da nećete moći kasnije. Da bi to dočekali spremni, nemojte se živcirati. Surađujte uz diplomaciju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.

Rak

LJUBAV: Bez obzira na unutrašnju sigurnost i samopouzdanje, činit ćete greške u koracima. O vama i vašoj sposobnosti samokontrole ovisit će u uspjeh u vašem privatnom životu. Potrudite se i dajte sve od sebe, ali pri tom budite realni.

KARIJERA: Sve što je shematski sada vas sputava. Bit ćete u u poziciji da se trebate prilagođavati novim programima i to najčešće onim koje su smislili drugi. Nemojte divljati, nego prođite kroz to. Druge vam nema. Ako ništa, sazrijet ćete još više.

ZDRAVLJE&SAVJET: Istražite svoje talente.

Lav

LJUBAV: Ovih ćete dana imati promjenljiv vjetar kad se o ljubavi radi. Neka vrata će se otvarati, ali neka će se i zatvarati. Ponekad i istovremeno. Zato budite maksimalno otvoreni i budno pratite svaku priliku. Treba prepoznati što se krije iza nje.

KARIJERA: Na poslu će vam uglavnom ići dobro. Štoviše, pojačat ćete kontakte i više se angažirati oko mladih suradnika. Neki će otvoriti vrata novim osobama na poslu ili će oni sami biti pozvani nekamo da rade. Izazovi će biti svakodnevni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Imat ćete dovoljno snage za sve.

Djevica

LJUBAV: Povremeno ćete osjetiti poneku privatnu frustraciju ili prepreku za ljubav. Izdržite, a najviše zato jer ćete ustrajanjem uvidjeti koliko zapravo imate snage i koliko volite. Sve će se tako istopiti samo od sebe, a ostat će samo ono dobro.

KARIJERA: Čini se kao da će svanuti, ali nikako da to dočekate. Već vas hvata nestrpljenje da pokažete što sve znate. Još ovaj tjedan bit će potrebno nešto pripremiti ili dovršiti. Zato to učinite polako i sigurno. Kad su temelji dobri, kuća je čvrsta.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite kritičare.

Vaga

LJUBAV: Dobar ugođaj, vaša otvorenost i spremnost da izrazite ono što osjećate, te naklonost druge strane, učinit će vam ove dane ugodnim. Oni koji još traže srodnu dušu lako će se približiti svakoj osobi suprotnog spola. Bit će zanimljivo.

KARIJERA: Svoj poslovni interes polako ćete prebacivati na proširenje svojih znanja i stručnih sposobnosti. Neki će se usavršavati. Sad će se naime, ostvariti neki zakonski temelji da možete pokrenuti nešto u tom pravcu. Neki će zbog toga putovati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prvo sagledajte što imate pa tek onda djelujte.

Škorpion

LJUBAV: Ako je dosad bilo praznina u ljubavi, ovih dana dočekat ćete bolje prilike. Baš tako će se polako i postepeno vaš privatni život poboljšavati, a onda će se i osmijeh polako vraćati na vaše lice. Nemojte ništa forsirati i sve će biti dobro.

KARIJERA: Nova energija koju intenzivno osjećate potaknut će vas i na nova poslovna poduzimanja. Bit ćete spretni, konstruktivni, otvoreni, žedni izazova. Lako ćete se povezati s drugima, a posebno s onima koji ne rade u istom mjestu gdje i vi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u životu.

Strijelac

LJUBAV: Bit ćete zanimljivi drugima, zavodljivi, šarmantni i elokventni. Sve su to osobine kojim možete ostvariti ugodna poznanstva, a možda i mnogo više. Nemojte samovati jer su ovo vaši dani kad imate povećane šanse za ljubav.

KARIJERA: Na dnevni red dolaze ambicije. Bit će i onih koji će definitivno privesti kraju jednu fazu svog rada. Nova očekivanja su na pomolu, ali za njihovo ostvarivanje trebat će postaviti i nove temelje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite na sunce i u prirodu. Osvježit će vas.

Jarac

LJUBAV: Ako želite nekoga osvojiti, budite diskretniji. Ako ste u vezi, prešutite kritiku partnera. Drugi dio tjedna donosi bolje ljubavne prilike, ali ne još takve da bi se mogli razmahati. Idite korak po korak, pa će i rezultati biti trajniji..

KARIJERA: Rado biste pokazali što znate, ali osjećate da nije još vrijeme za pokazati sve adute. U pravu ste. Neke stvari doći će bolje do izražaja ako pričekate još samo malo. Zato ih zasad ostavite skrivenim, pa makar otrpjeli i poneku frustraciju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pred vama je dug put.

Vodenjak

LJUBAV: Činit će vam se kao da nije pravo vrijeme za ljubav. Bit ćete u pravu, ali i ovi dani mogu donijeti nešto od razvoja ako definirate svoja ljubavna očekivanja. Zato se usredotočite na sebe i provedite malu unutrašnju inventuru. Preispitajte se malo dublje.

KARIJERA: Oni koji su se iskreno preispitali, znaju što im je činiti i krenut će tim smjerom. Oni koji nisu razmislili o sebi vjerojatno će se suočiti s posljedicama vlastitih ambicija i tek sad uviđati gdje su pogriješili. To je korak prema naprijed.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite susretljiviji s ljudima.

Ribe

LJUBAV: Vaš privatni život ovih će se dana vrtjeti oko vaših prijatelja. Kao da ćete zaboraviti da se može biti i udvoje i potpuno ćete se predavati boravku u grupi. Vaša najdraža osoba mogla bi vam to zamjeriti i osjećati se zanemareno.

KARIJERA: Da bi popravili ono što radite, morate se otvoriti i više surađivati s drugima. Stav da je netko sam po sebi dominantan nije dobar, a pogotovo ne kad to mislite za sebe. Poradite na vlastitoj analizi i sve će vam biti jasnije, a onda i lakše.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro je baviti se sportom, piše ehoroskop.net

