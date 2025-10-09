Jedan proizvod riješit će problem crnih mrlja na silikonu oko kade “preko noći”

Crne mrlje na silikonu u vašem kupatilu su vjerovatno plijesan i mogu biti uzrokovane povišenim nivoom vlage, nedovoljnom cirkulacijom zraka, organskim ostacima na površini (uključujući sapun, gel za tuširanje i šampon) i povišenim temperaturama.

Mogu proizvesti neugodne mirise, oštetiti površine i potencijalno se proširiti preko zidova, plafona i podova.

Uklanjanje crne plijesni sa silikonskih zaptivača može biti izazovno, s obzirom na to koliko je rast tvrdoglav. Ipak, jedan trik koji se dijeli na društvenim mrežama pomoći će bez mnogo muke.

Na zahvaćeno područje trebate staviti malo sirćeta, a preko njega pamučni jastučić (može se koristiti i kuhinjski ubrus) i ostaviti da odstoji preko noći.

Sirće sadrži kiselinu koja lako prodire u plijesan i brzo eliminira spore. Također ima antimikrobna svojstva koja stvaraju nepovoljno okruženje za bakterije, gljivice i plijesan, čime se sprečava njihov povratak.

Savjetuje se da spomenuti trik praktikujete jednom sedmično, jer djeluje brzo i spriječit će ponovnu pojavu plijesni, prenosi Klix.

