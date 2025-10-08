Do 16. oktobra, retrogradni Merkur donosi najteži test za 2 znaka: Poslije njega, više nikad neće biti isti

Retrogradni Merkur vraća sve što ste pokušali da zaboravite – stare rane, neizrečene riječi, nepravde. Dva znaka sada prolaze kroz kosmički udar koji briše iluzije i menja sudbinu zauvijek.

Retrogradni Merkur ponovo preokreće tok događaja – i do 16. oktobra, dva horoskopska znaka biće primorana da se suoče sa onim što su godinama odlagala. Ovo nije običan period konfuzije, već karmički ispit koji odlučuje ko je naučio lekciju, a ko mora sve ispočetka.

Lav – kad ponos zaboli više od istine

Lavovi su navikli da budu jači od svega, ali ovog puta Univerzum udara u njihovu najveću slabost – ponos. Stižu im riječi koje bole, istine koje ne mogu ignorisati.

U odnosima, sve skrivene emocije sada izbijaju na površinu. U karijeri – ono što su gradili na tvrdoglavosti, mora da se menja. Merkur ih ne ruši, već uči da prava snaga nije u kontroli, već u iskrenosti.

Nakon 16. oktobra, Lav više nije isti – ali je iskreniji nego ikad.

Djevica – kad razum više ne pomaže

Djevice, koje uvijek imaju plan za sve, sada ostaju bez kompasa. Merkur im ruši raspored, planove, logiku. Ovo je trenutak kada moraju naučiti da vjeruju životu.

Neočekivani kvar, izgubljen mejl, pogrešno shvaćene riječi – sve su to poruke da ne moraju uvijek biti savršene.

Kada se prašina slegne, Djevice shvataju da haos nije kazna, već početak unutrašnjeg mira.

Haos je samo poziv na buđenje

Retrogradni Merkur ne dolazi da bi kaznio, već da bi oslobodio.

Za Lava i Devicu, ovo je reset duše – prilika da ponovo pronađu sebe bez maski i straha.

Do 16. oktobra – test. Poslije njega – sloboda.

Facebook komentari