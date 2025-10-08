Tri znaka skidaju ogroman teret sa leđa: Počinje putovanje optimizma i sreće

1. Škorpija – danas isplata, zaboravili ste!

Kada govorimo o teškim vremenima, prvo što pomislite je vjerovatno novac i kako ste umorni od muke kada je novac u pitanju. Nije stvar u tome da vam loše ide. U stvari, prilično dobro vam ide. Samo vas stalno održavanje vuče nadole.

Pa, 8. oktobra ćete doživjeti pozitivan talas energije koji dolazi od poravnanja Venere i Jupitera, i to će vas pogoditi inspiracijom i izlazom. I nije kao da niste spremni. Godinama ste radili na ovom trenutku.

Ipak, toliko ste se navikli na borbu da ste zaboravili da vam dolazi isplata. Pa, dobrodošli u taj dan.

2. Strijelac – oslobodićete se prevaranta

Tražite opipljive znake da su borbe kroz koje ste prolazili zaista završene, i evo vas, Danas, 8. oktobra, Venera i Jupiter vam dolaze u pomoć i donose stvarne rezultate.

Teška vremena se konačno završavaju, uglavnom zato što ste shvatili da ih je uzrokovala vaša neautentičnost. Sindrom prevaranta jednostavno ne funkcioniše kod vas, a 8. oktobra ćete se osloboditi njega.

Vjerujte da univerzum postavlja scenu za gladak napredak i uzbudljive nove mogućnosti. Prigrlite svu pozitivnost na koju je vaš horoskopski znak sposoban i znajte da je vrijeme da se vaša upornost isplati.

3. Ribe – vrijeme je da ponovo vjerujete

Znate da se ovih dana osjećate malo izazovnije nego obično i to počinje da vas iritira. Šta god da se dešava u vašem životu, osjećate se kao da niste svoji, pa je povratak tome da budete vi vaš glavni cilj 8. oktobra.

Srećom, i Jupiter i Venera su vam poravnati na način koji vam donosi pravi i istinski odmor od teškoća i umora. Vrijeme je da ponovo vjerujete, Ribe. Vrijeme je da osetite tu magičnu pozitivnu energiju kako struji vašim venama.

Teškoće više ne dominiraju vašim putem. One su jednostavno lekcije u vašem retrovizoru. Prihvatili ste ih, naučili šta treba da uradite i sada ste spremni za sljedeću fazu, koja će biti ispunjena nadom i pozitivnom energijom.

Kako iskoristiti današnji povoljan dan?

Savjet astrologa: Na ovaj dan osjećaćete se zdravije i srećnije zbog sopstvene slike tijela. Dozvolite sebi da osjetite radost, umjesto da se predate uobičajenim, iscrpljujućim osjećanjima nesigurnosti, prenosi Krstarica.

Facebook komentari