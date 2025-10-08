Do petka im se sudbina mijenja: 3 horoskopska znaka će doživjeti sreću koju godinama nisu osjetili!

Počinje period kada će tri horoskopska znaka konačno iskusit radost i ispunjenje koje su izgubili iz vida. Pod uticajem Mjesečevog tranzita kroz Bik koji traje od 8. do 10. oktobra, vraćamo se prirodi i jednostavnim zadovoljstvima i upravo to postaje ključ ponovnog osjećaja sreće.

Za ova tri znaka, mali trenuci zahvalnosti postaće most ka većem blagostanju, ističe astrolog Rubi Miranda.

Ovan

Za vas, Mesečev boravak u Biku donosi zemaljsku energiju koja jača vašu sposobnost da osjetite radost. Univerzum vas podsjeća da ne morate čekati posebne prilike da proslavite život. Vidjet ćete svoje uspone i uspjehe, i velike i male, i shvatit ćete da ste već sada zaslužili radost. Ovo je dan kada možete da pustite da vas vaša unutrašnja energija vodi, i da trajno osnažite duh za predstojeći period.

Lav

Sreća vas dotiče kroz osjećaj prihvatanja sebe i značaja ljubavi prema sebi. Pod uticajem Bika, osjećat ćete se smireno u sopstvenoj koži i spoznati koliko je važno voleti sebe. Osetićete ponos i zahvalnost za ono što jeste. Radost će delovati stabilizujuće i ojačaće vam duh. Ne oklevajte, dozvolite da radost teče slobodno.

Jarac

Za Jarčeve, ovaj period donosi stabilnu energiju koja dopušta radosti da uđe prirodno. Ne osjećate potrebu za pretvaranjem, bićete iskreni prema sebi i zadovoljni onim što jeste. Od 8. do 10. oktobra očekujte pozitivne promjene u ličnim odnosima koje će vam podići raspoloženje, prenosi “Your Tango”. Ovo je trenutak da priznate napredak koji ste postigli i uživate u plodovima svog rada. Sreća se vraća u vaš život, ponovno otkrivate zadovoljstvo u jednostavnim stvarima, piše naj žena.

