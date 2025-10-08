Oktobar testira njihovu snagu: Ova tri znaka morat će dokazati svoju izdržljivost

Nisu svi izazovi loši. Za neka tri znaka oktobar će donijeti situacije u kojima će morati pokazati snagu, strpljenje i izdržljivost.

Ovan će se suočiti s izazovima koji će testirati njegovu upornost. Bit će to prilika da pokaže svoju borbenu stranu i dokaže da ga ništa ne može slomiti.

Bik će osjetiti pritisak u financijama i poslu. Iako će se na trenutke činiti da je previše opterećenja, njegova strpljivost i stabilnost donijet će mu nagradu.

Ribe će proći kroz emotivne testove. Bit će izazvane da prepoznaju razliku između mašte i stvarnosti, što će im pomoći da ojačaju, piše index.

