Najveći radoholičari među horoskopskim znakovima

DOK NEKI ljudi jedva čekaju petak i odbrojavaju minute do kraja radnog vremena, ovi horoskopski znakovi posao nose u glavi i srcu, i kod kuće, i na odmoru, i u snovima. Njima nije teško ostati duže, preuzeti još jedan zadatak ili organizirati sve do savršenstva. Posao im nije samo obveza, nego način da se izraze, dokažu i ostave trag.

Jarac

Jarčevi su pravi simbol radoholičara. Njihova disciplina, ambicija i osjećaj odgovornosti guraju ih prema uspjehu, bez obzira na umor ili prepreke. Ne poznaju riječ “dovoljno”, uvijek postoji još nešto što treba dovršiti. Iako ih posao ponekad iscrpi, osjećaj postignuća vrijedi svake neprospavane noći.

Djevica

Djevice su perfekcionisti koji vjeruju da ništa nije dovoljno dobro dok nije savršeno. Zbog toga rade više nego itko drugi, često i ono što ne moraju. Uvijek provjeravaju, analiziraju i popravljaju jer ne mogu podnijeti ideju da nešto ostane nedovršeno. Njihov um rijetko odmara, čak i kad tijelo pokušava.

Bik

Bikovi vole osjećaj sigurnosti, a rad im pruža upravo to. Iako izgledaju mirno, njihova radna etika je besprijekorna. Uvijek su pouzdani, točni i posvećeni, a posao shvaćaju ozbiljno. Ako Bik nešto započne, budite sigurni da će to i dovršiti, bez obzira koliko truda bilo potrebno.

Lav

Lavovi rade s ponosom i strašću. Za njih je posao pozornica na kojoj mogu pokazati svoju snagu, talent i upornost. Ne boje se odgovornosti, preuzimaju vodstvo i rijetko traže pomoć. Njihova ambicija je ogromna, a želja da budu najbolji često ih pretvara u neumorne radnike.

Škorpion

Škorpioni posao doživljavaju osobno, kao misiju, a ne samo zadatak. Kada se nečemu posvete, ulažu sve što imaju: energiju, emocije i fokus. Ne znaju raditi polovično, pa su često ti koji ostaju najduže u uredu, ali i postižu najviše. Njihova upornost je legendarna, a odustajanje im nije opcija, piše index.

Facebook komentari