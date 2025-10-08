Kraj listopada/oktobra donosi promjene: Tri znaka su pod snažnim kozmičkim pritiskom!

Astrolog ističe da će tri znaka biti „na udaru sudbine“ – suočeni s događajima koji će ih natjerati da se probude i suoče sa sobom.

Kako se približava kraj listopada/oktobra, astrološke energije postaju sve snažnije, a prema riječima poznatog turskog astrologa, pred nama je period koji nosi duboke promjene i neočekivane preokrete.

Mars, Saturn i Pluton stvaraju napet tranzit koji može izazvati dramatične situacije, osobito u područjima emocija, odnosa i financija. Tri znaka posebno će osjetiti ovaj pritisak.

Astrolog ističe da će upravo oni biti „na udaru sudbine“ – suočeni s događajima koji će ih natjerati da se probude, suoče sa sobom i preuzmu odgovornost za vlastiti život.

ŠKORPION – suočavanje s istinom koja više ne može biti skrivena

Za Škorpione kraj listopada/oktobra označava trenutak razotkrivanja. Sve što je bilo potisnuto – emocije, sumnje, tajne ili neizrečene riječi – izlazi na površinu. Prema riječima turskog astrologa, Škorpioni ulaze u razdoblje svojevrsne „energetske detoksikacije“, koje može biti bolno, ali donosi i oslobođenje.

Na emocionalnom planu slijede velike promjene. Neki će odnosi završiti, dok će drugi dosegnuti novu razinu povezanosti i iskrenosti.

Škorpioni koji se odvaže pogledati istini u oči i prekinuti toksične veze, osjetit će olakšanje i duboki unutarnji preporod. Oni koji nastave ignorirati vlastiti unutarnji glas mogli bi doživjeti iscrpljenost i osjećaj gubitka kontrole.

U poslovnom području moguća su iznenađenja – od promjene pozicije do neočekivane ponude koja mijenja sve. Astrolog poručuje: „Ne bojte se krajeva – svaki kraj je početak nečeg važnog.“

BIK – između potrebe za sigurnošću i poziva na hrabrost

Bikovi sada ulaze u razdoblje koje ih gura iz zone komfora. Kraj mjeseca donosi test hrabrosti i vjeru u vlastite sposobnosti.

Astrolog naglašava da će mnogi Bikovi imati osjećaj kao da im se tlo miče pod nogama. Situacije koje su godinama bile stabilne sada se mijenjaju. Možda će se raditi o promjeni posla, preseljenju, prekidu odnosa ili financijskom gubitku koji ih uči važnu lekciju – sigurnost ne dolazi izvana, nego iznutra.

Oni Bikovi koji uspiju prihvatiti promjenu i povjerovati intuiciji, već početkom studenog/novembra mogu očekivati novu priliku: ponudu koja mijenja život, podršku osobe od povjerenja ili čak iznenadni dobitak.

Preporuka astrologa glasi: ne odgađajte odluke – krenite naprijed, čak i ako put nije potpuno jasan.

LAV – suočavanje s egom i granicama vlastite moći

Lavovi će se susresti s iskustvima koja testiraju njihovu unutarnju snagu i poniznost. Mars u napetom aspektu s Plutonom može donijeti sukobe s autoritetima, rivalstva ili situacije koje ih tjeraju da preispitaju tko zapravo ima moć nad njihovim životom.

Turski astrolog upozorava da bi Lavovi mogli doživjeti svojevrsni „udar na ego“ – kroz razočaranje u osobu kojoj su vjerovali ili kroz profesionalne izazove koji pokazuju da nisu svemogući.

Neki će osjetiti potrebu za odmakom od posla ili projekata koji ih emocionalno iscrpljuju.

Savjet je jasan: spustite gard, potražite podršku i dopustite si trenutak slabosti. Paradoksalno, upravo tada ćete ponovno pronaći snagu. Za mnoge Lavove ovaj će period biti izazovan, ali ključan za sazrijevanje i unutarnju transformaciju.

Kozmička poruka: Svemir traži iskrenost, ne savršenstvo

Prema astrologu, kraj mjeseca ne donosi kaznu nego trenutak istine. Sve što se sada događa ima svrhu – razotkriti iluzije i pomoći ljudima da žive autentično. Energetski pritisak koji osjećamo samo je poziv na iskrenost prema sebi.

„Sudbina nikada ne djeluje protiv nas, već za nas“, kaže astrolog. „Oni koji se opiru promjeni, osjećat će bol. Oni koji je prihvate, doživjet će oslobođenje.“

Kako se pripremiti za velike preokrete

Da bi se ovaj energetski prijelaz lakše prebrodio, astrolog preporučuje:

Izbjegavajte rasprave i sukobe – energija je napeta, a konflikti sada mogu samo produbiti kaos.

Oslobodite se prošlih razočaranja – pišite, meditirajte, provedite vrijeme u prirodi.

Poslušajte intuiciju, čak i ako vas vodi putem koji izgleda nesigurno.

Oprostite sebi – svaka greška dio je vašeg osobnog rasta.

