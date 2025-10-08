Stigao prvi SUPERMJESEC u 2025. godini i više ništa NEĆE BITI ISTO jer je njegova MOĆ POJAČANA

U utorak, 7. oktobra 2025., nebo blista u punom sjaju jer nam dolazi Žetveni Mjesec, prvi Supermjesec ove godine. Ovaj nebeski događaj označava početak niza od tri Supermjeseca koja nas prate u posljednja tri mjeseca godine, čineći ga rijetkim i vizualno zadivljujućim prizorom.

Što je Supermjesec?

Supermjesec nastaje kada se puni Mjesec nađe najbliže Zemlji, pa izgleda i do 14% veći i 30% sjajniji nego inače. To ga čini savršenim za promatranje, fotografiranje i povezivanje s prirodnim ciklusima.

🔮 Duhovna i energetska moć Žetvenog Mjeseca

Oktobarski Supermjesec poznat je i kao Lovčev Mjesec (Hunter’s Moon), jer tradicionalno označava kraj žetvene sezone. Ove godine, njegova moć je posebno pojačana, jer se poklapa s jesenskom ravnodnevnicom – trenutkom ravnoteže dana i noći, svjetla i tame.

Prema feng shuiju i astrologiji, puni Mjesec nosi energiju završetaka, oslobađanja i unutarnje transformacije. Idealno je vrijeme da se oslobodimo onoga što nas sputava i napravimo prostor za novo.

♈ Utjecaj Supermjeseca na horoskopske znakove

Ovan

Osjećate snažan energetski poticaj – pravo je vrijeme da pokrenete projekte koje ste odgađali.

Bik

Fokusirate se na unutarnju ravnotežu – intuicija i osjećaji sada jasno vode vaše odluke.

Blizanci

Komunikacija dolazi u središte pažnje – iskreni razgovori donose emocionalno olakšanje.

Rak

Puni Mjesec pomaže vam otpustiti teret prošlosti – osjećaj mira postaje dostižan.

Lav

Vaša kreativnost je u punom jeku – idealno za umjetničke projekte ili društvene inicijative.

Djevica

Vrijeme je za red, planiranje i završavanje započetog – vaša organiziranost donosi rezultate.

Vaga

Harmonija u odnosima je ključna – mogućnosti za pomirenja ili dublje razumijevanje.

Škorpion

Emocije su intenzivne, ali i iscjeljujuće – introspektivne aktivnosti donose smirenost.

Strijelac

Osjećate poriv za promjenom – putovanja, nova iskustva i istraživanja vas privlače.

Jarac

Fokus je na karijeri – ovo je dobar trenutak za strateško planiranje i nove poslovne inicijative.

Vodenjak

Vaša društvena energija raste – povezivanje s drugima donosi nove prilike.

Ribe

Intuicija je pojačana – meditacija, tišina i unutarnje slušanje donose jasne uvide.

📸 Savjet za večeras

Uzmite trenutak da pogledate u nebo – bez obzira vjerujete li u astrološka značenja ili ne, Supermjesec u svom punom sjaju svakome nudi priliku za divljenje i razmišljanje, prenosi Novi.

Facebook komentari