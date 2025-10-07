Ne mare što drugi misle o njima: Dva znaka zodijaka s visokim samopouzdanjem

Za neke horoskopske znakove mišljenje drugih jednostavno nema težinu. Oni koračaju svojim putem, sigurni u ono što jesu i što predstavljaju. Ne prilagođavaju se tuđim očekivanjima, ne traže potvrdu i ne ispričavaju se zbog svog karaktera. Njihovo samopouzdanje nije glasno, već postojano, i upravo zato privlače poštovanje kamo god da krenu.

Lav

Lav je kralj zodijaka, i to s razlogom. Samouvjeren, ponosan i svjestan svojih kvaliteta, ne traži potvrdu od drugih. Kada nešto odluči, stoji iza toga bez zadrške. Lav zna da će se uvijek naći netko tko ne odobrava njegov sjaj, ali njemu je to samo dodatni motiv da sjaji još jače.

Strijelac

Strijelac živi po vlastitim pravilima i ne trudi se uklopiti u tuđa očekivanja. Njegova slobodoumnost i vjera u sebe čine ga otpornim na tuđe prosudbe. Ne boji se reći što misli, nositi što želi ili krenuti putem koji većina ne bi izabrala. Za Strijelca jedino mišljenje koje vrijedi jest ono koje dolazi iznutra, piše index.

