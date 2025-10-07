Astrolozi tvrde: Oktobar donosi najteže lekcije upravo ovim znakovima

Oktobar neće svima biti lagan. Dok nekim znakovima otvara vrata napretka i sreće, drugima će donijeti izazove i lekcije koje će testirati njihovu snagu i izdržljivost.

Rak će se morati suočiti s emocijama koje je dugo potiskivao. Obiteljski i partnerski odnosi stavit će ga pred odluku: ostati u starim obrascima ili konačno napraviti promjenu.

Vodenjak će osjetiti pritisak u poslovnom i privatnom životu. Njegova prirodna želja za slobodom bit će izazvana situacijama u kojima će morati preuzeti veću odgovornost.

Djevica će osjetiti da se od nje očekuje više nego ikada. Iako je disciplinirana, u listopadu će morati naučiti da ne može sve kontrolirati i da je ponekad potrebno pustiti stvari da se razviju svojim tempom, piše index.

Facebook komentari