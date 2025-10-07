Svaštara

Astrolozi tvrde: Oktobar donosi najteže lekcije upravo ovim znakovima

7.7K  
Objavljeno prije 36 minuta

Oktobar neće svima biti lagan.

Shutterstock

Oktobar neće svima biti lagan. Dok nekim znakovima otvara vrata napretka i sreće, drugima će donijeti izazove i lekcije koje će testirati njihovu snagu i izdržljivost.

Rak će se morati suočiti s emocijama koje je dugo potiskivao. Obiteljski i partnerski odnosi stavit će ga pred odluku: ostati u starim obrascima ili konačno napraviti promjenu.

Vodenjak će osjetiti pritisak u poslovnom i privatnom životu. Njegova prirodna želja za slobodom bit će izazvana situacijama u kojima će morati preuzeti veću odgovornost.

Djevica će osjetiti da se od nje očekuje više nego ikada. Iako je disciplinirana, u listopadu će morati naučiti da ne može sve kontrolirati i da je ponekad potrebno pustiti stvari da se razviju svojim tempom, piše index.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh