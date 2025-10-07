Veliki astrološki preokret 2026: Četiri znaka konačno izlaze iz kruga zastoja

Za četiri znaka Zodijaka, 2026. donosi završetak dugog razdoblja zastoja i početak stabilnijeg, svjesnijeg poglavlja.

Astrološki gledano, 2026. je godina u kojoj će se odvijati važni pomaci. Saturn prelazi u novi znak i naglašava potrebu za odgovornošću, ali istovremeno donosi stabilnost i mogućnost stvaranja trajnih temelja.

Neptun budi idealizam, podsjeća na zaboravljene snove i usmjerava nas prema dubljem smislu. Pluton, planeta transformacije, podstiče na oslobađanje od svega što je postalo ograničavajuće i potrošeno.

Ove tri planetarne energije stvaraju kombinaciju koja mijenja obrasce – i unutrašnje i spoljašnje. Za četiri znaka to će značiti jasan osjećaj razrješenja i novog početka. Biće to razdoblje u kojem se prošlost više ne ponavlja, već polako ostaje iza nas.

Za njih će ovo biti godina u kojoj će se otvoriti novi put. Ono što je u prethodnim godinama izgledalo kao zastoj ili težina, sada se pokazuje kao proces sazrijevanja.

Situacije koje su izazivale nesigurnost donijeće razjašnjenje, a stara poglavlja biće zatvorena s osjećajem razumijevanja i olakšanja. Ako ste među ovim znacima, osjetićete da se život počinje kretati u pravcu koji odražava ono ko ste danas – zreliji, svjesniji i usklađeniji sa sopstvenom istinom.

Ovan

Za Ovna, 2026. predstavlja godinu u kojoj se strast pretvara u jasnoću. Nakon razdoblja borbe i napora, dolazi vrijeme u kojem počinjete djelovati svjesnije i s manje impulzivnosti. U proljeće retrogradni Merkur donosi potrebu da usporite i sagledate svoj put. Mnoge situacije iz prošlosti dobiće novi smisao.

Razumjećete zašto su se određene stvari morale raspasti i zašto su se neka vrata zatvorila. S tom svjesnošću dolazi i mir. Do jeseni se energija mijenja. Ono što radite sada dolazi iz uvjerenja, a ne iz straha da nešto propuštate. Vaši postupci postaju usklađeni s onim ko ste postali.

U karijeri se otvaraju prilike za napredak – novi projekti, unapređenja ili profesionalno priznanje. Sve se događa prirodno jer više ne gurate, nego dopuštate.

U ljubavi takođe dolazi do pozitivnih promjena. Neki Ovnovi mogli bi obnoviti vezu s osobom iz prošlosti, sada na zdravijim temeljima, dok drugi ulaze u novi odnos koji donosi povjerenje i stabilnost.

Bez obzira na situaciju, osjećaj smirenosti i emocionalne sigurnosti biće ključan. 2026. vas uči razlici između hrabrosti koja troši i hrabrosti koja gradi.

Ovo je godina u kojoj prestajete boriti se protiv života i počinjete djelovati u skladu s njim.

Bik

Za Bika 2026. označava promjenu načina razmišljanja. Ono što ste dosad doživljavali kao sigurnost sada postaje polazište za rast, a ne ograničenje. Nakon razdoblja u kojem ste se možda osjećali zaglavljeno u rutini, dolazi godina u kojoj se struktura i disciplina pretvaraju u alat za ostvarenje dugoročnih ciljeva.

Saturn aktivira vaše planove za budućnost, pa ono što je godinama bilo samo ideja sada poprima konkretan oblik. To je razdoblje u kojem ćete prestati odlagati i početi djelovati – postupno, ali sigurno.

Vaša praktičnost sada postaje prednost jer znate kako pretvoriti viziju u stvarnost. Do proljeća biste mogli osjetiti potrebu za promjenom u poslovnom području.

Poslovi koji su nekad pružali stabilnost sada djeluju iscrpljujuće. Umjesto prilagođavanja okolnostima, odlučujete se osloboditi i krenuti u pravcu koji više odražava vašu ličnost.

Za neke Bikove to može biti promjena karijere ili prelazak u samostalni posao, a za druge novi profesionalni projekat koji donosi osjećaj svrhe.

U ljubavi dolazi do dubljeg razumijevanja. U drugom dijelu godine mogući su novi odnosi koji donose mir i sigurnost, dok će postojeće veze prolaziti kroz razdoblje stabilizacije i jačanja povjerenja.

Osjećate da više ne morate dokazivati svoju vrijednost – dovoljan je osjećaj autentičnosti i prisutnosti. 2026. donosi spoznaju da sigurnost nije suprotnost promjeni, već njen preduslov.

Korijeni koje ste stvorili daju vam čvrsto uporište, ali ne da biste ostali na mjestu – nego da biste mogli ići više.

Rak

Za Rakove, 2026. je godina u kojoj se energija vraća prema unutra. Nakon dugog razdoblja usmjerenosti na druge, dolazi vrijeme da se povežete sa sobom i ponovo pronađete mir koji ne zavisi od spoljašnjih okolnosti.

Početak godine donosi završetak jednog važnog ciklusa. Pun Mjesec u januaru otvara prostor za oslobađanje od svega što vas je emotivno iscrpljivalo.

Rane iz prošlosti polako gube snagu jer ih više ne hranite pažnjom. Oslobađate se osjećaja krivice i navike da sopstvene potrebe stavljate u drugi plan.

U drugom dijelu godine, posebno između avgusta i oktobra, odnosi postaju glavno polje promjene. Venera donosi jasnoću i pomaže vam da prepoznate razliku između veze koja vas podržava i one koja vas iscrpljuje.

Vidjećete gdje ste previše popuštali i gdje ste se previše trudili da zadržite ono što se trebalo promijeniti.

Ovaj put ne reagujete povlačenjem ni ogorčenošću – već odlučno, ali mirno.

Takođe, mnogi Rakovi osjetiće poriv za stvaranjem. To može biti novi posao, projekat, kreativni izražaj ili povratak nečemu što ste voljeli, ali ste zanemarili.

Sada djelujete iz autentične potrebe, a ne iz dužnosti.

Ova godina vas uči da briga o sebi nije sebičnost, već temelj emocionalne stabilnosti. Kada volite sebe, vaša ljubav prema drugima mijenja se – postaje svjesnija i dugotrajnija.

Vodolija

Za Vodolije, 2026. donosi dublje razumijevanje lične slobode. Nakon godina u kojima ste pokušavali pronaći svoje mjesto u svijetu, sada se fokus vraća na ono što vas zaista ispunjava iznutra.

Početkom godine, mlad Mjesec u vašem znaku pokreće proces samospoznaje. Postavljate sebi iskrena pitanja o tome šta vam je doista važno, a šta je samo očekivanje drugih. Neka uvjerenja koja su vas ranije definisala više se ne uklapaju. To nije gubitak identiteta, već znak da rastete i mijenjate perspektivu.

Između maja i jula slijedi razdoblje velikih odluka. Mnogi Vodolije mogli bi promijeniti posao, pokrenuti novi projekat ili se odvažiti na preseljenje.

Drugi će prekinuti odnose koji više nemaju smisla. Sve što se sada mijenja, čini to s ciljem da dobijete prostor za autentičnost.

Krajem godine osjetićete olakšanje. Više ne tražite potvrdu spolja i ne pokušavate zadovoljiti tuđa očekivanja. Konačno imate hrabrosti da živite u skladu sa sopstvenim ritmom i vrijednostima.

Sloboda više nije bijeg, nego prirodno stanje – osjećaj da ste tamo gdje treba da budete, piše atma.

Facebook komentari