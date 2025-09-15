Na ljude rođene u tri znaka uvijek se možete osloniti

Postoje ljudi koji nikada ne iznevjere – oni koji su tu i kad je teško, i kad svi drugi nestanu. Njihova prisutnost donosi osjećaj sigurnosti jer znate da drže riječ i da na njih uvijek možete računati. U horoskopu postoji nekoliko znakova koji su oličenje odanosti i stabilnosti. Ne obećavaju lako, ali kad nešto kažu, to i ispune. Upravo njihova pouzdanost čini ih prijateljima i partnerima kakve svi žele uz sebe.

Jarac

Jarci su simbol dosljednosti i odgovornosti. Oni ozbiljno shvaćaju svaku obvezu, bilo poslovnu ili osobnu, i rijetko kasne ili odustaju. Kada nešto obećaju, možete biti sigurni da će to i ostvariti, bez iznimke. Jarci ne vole kaos ni nepredvidivost pa uvijek planiraju nekoliko koraka unaprijed. Njihova stabilnost i smirenost pružaju osjećaj sigurnosti svima oko njih.

Bik

Bikovi su pouzdani, strpljivi i odani – to su ljudi na koje se uvijek možete osloniti. Ne podnose neiskrenost i nepredvidivost pa radije biraju mirne i iskrene odnose. Kad nekoga zavole, daju se potpuno, bez zadrške. Njihova smirenost pomaže drugima da se osjećaju sigurno, a njihova riječ vrijedi više od bilo kakvog obećanja. Bikovi su prijatelji koji vas nikada neće iznevjeriti, bez obzira na okolnosti.

Djevica

Djevice su znak koji nikada ne prepušta stvari slučaju. Odgovorne su, marljive i izuzetno pouzdane pa često preuzimaju brigu o svemu kako bi bile sigurne da sve ide po planu. Ako vam nešto zatreba, Djevice će prve priskočiti u pomoć, i to bez velikih riječi. Njihova odanost pokazuje se kroz djela – tiha, ali čvrsta podrška koju uvijek možete osjetiti. U kriznim situacijama one su stup stabilnosti i racionalnosti, piše index.

