Pun Mjesec u oktobaru otkriva istinu: Ovim znakovima ništa više neće biti isto

Pun Mjesec uvijek razotkriva ono što je bilo skriveno, a pun Mjesec 7. oktobara donijet će snažne uvide i istine. Za neke znakove ovo će značiti zatvaranje starih priča, a za druge početak novih životnih lekcija.

Rak će doživjeti snažna emocionalna otkrića. Stvari koje su gurali pod tepih sada izlaze na površinu. Odnosi koji su dugo stajali u sjeni bit će razotkriveni, a Rakovi će morati odlučiti što ostaje, a što odlazi iz njihovih života.

Blizanci će otkriti istine vezane uz posao i prijateljske krugove. Moguće je da će saznati informacije koje će ih iznenaditi, ali i pomoći da prepoznaju tko je iskreno uz njih.

Jarac će pod utjecajem punog Mjeseca biti prisiljen suočiti se s obiteljskim i osobnim temama. Ono što su dugo izbjegavali sada će tražiti rješenje, a odluke koje donesu imat će dugoročne posljedice, piše index.

