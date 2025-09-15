Ovo je njihov datum ovog mjeseca, krenut će im sve nabolje: 23. oktobar je ključan, Sunce im ulazi u znak i to značava novi početak.

Od 23. oktobra 2025. Škorpije ulaze u period koji će mnogima od njih doslovno promeniti životni pravac.

Ulazak Sunca u njihov znak uvijek označava novi ciklus, ali ove godine taj trenutak ima posebno snažnu energiju, jer će u istom periodu i Mars i Merkur praviti moćne aspekte koji pokreću događaje i donose unutrašnju transformaciju.

Tokom cele prve polovine oktobra Škorpije su mogle imati osećaj zastoja, umora ili nesigurnosti – kao da se nešto sprema, ali još nije vrijeme da se pokrene.

Od 23. oktobra sve postaje jasnije: situacije koje su dugo bile neodređene počinju da se razrješavaju, ljudi iz prošlosti odlaze, a pojavljuju se nova poznanstva i mogućnosti. Biće to trenutak kada mnoge Škorpije shvataju da ne mogu više živeti u kompromisu i da moraju napraviti jasan rez – bilo da je riječ o poslu, ljubavi ili načinu života.

U danima između 26. i 28. oktobra, Mars će im donijeti snagu i odlučnost da naprave konkretne poteze. Neki će promeniti posao ili započeti nešto sopstveno, drugi će se preseliti ili uploviti u novu vezu koja menja sve.

Kod mnogih će se javiti i duboka unutrašnja potreba da okrenu leđa svemu što ih je iscrpljivalo i da počnu da žive u skladu sa sobom.

Ovaj period za Škorpije nije samo simboličan novi početak – to je zaista nova faza života, u kojoj će osjetiti više samopouzdanja, emocionalne stabilnosti i kontrole nad sopstvenim izborima.

Do kraja oktobra, mnoge Škorpije neće prepoznati svoj život od pre nekoliko mjeseci – biće to dokaz koliko hrabrost i želja za promjenom mogu otvoriti potpuno novo poglavlje, piše naj žena.

