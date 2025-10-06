Dnevni horoskop za utorak, 7. oktobar: Vodolije posvetite se rješavanju emotivnih zavrzlama, kod Bikova zategnuta atmosfera

Ovan

Bićete usmjereni na stvari koje se dešavaju drugim ljudima, što može biti neobično za vas, jer uglavnom gledate sebe i bavite se svojim životom. Ovo se posebno odnosi na porodične odnose, prenosi naj žena.

Bik

Vaša situacija je veoma zategnuta kada je reč o emocijama i o tome kako se emotivno odnosite prema partneru i bliskim ljudima. Merkur negativno utiče na vaše raspoloženje i potrudite se da budete što više okrenuti sebi.

Blizanci

Možete biti loše raspoloženi u vezi sa ljudima sa kojima ste okruženi i kada je reč o tome kako treba da riješite poslovne izazove. Od velike pomoći može vam biti osoba rođena u znaku Jarca koja vas već neko vrijeme poslovno podržava.

Rak

Bićete pod naletom pozitivne energije, što je važno da iskoristite. Čuvajte se naglih emotivnih preokreta kada je riječ o partnerskom odnosu, posebno o partnerovoj ljubomori i potrebi da vas kontroliše.

Lav

Situacija u kući može biti napeta zbog vaše potrebe da neke stvari započnete, a ne završite do kraja. Članovi porodice mogu zamerati vašu okrenutost svemu onome što nije lično vaše i što oduzima mnogo vremena.

Djevica

Bićete mnogo staloženiji i racionalniji u kontaktu sa ljudima sa kojima ste poslovno povezani i sa kojima je potrebno napraviti veće životne korake. Vodite računa o načinu na koji spavate i odmarate jer je to važno narednih dana.

Vaga

Bićete pod jakim uticajem tuđe energije, naročito kada su u pitanju ljudi iz inostranstva ili ljudi sa kojima se niste dugo vidjeli. Partnerski odnos može biti komplikovan zbog energije koja već neko vreme nije pravilno usmjerena ka partneru.

Škorpija

U znaku Lava imate značajnu poslovnu podršku kada je reč o svemu što treba da pokrenete i uradite. Čuvajte se naglih energetskih preokreta u kontaktu sa ljudima sa kojima treba da sarađujete i razgovarate.

Strijelac

Bićete previše okrenuti svemu što se dešava vašoj porodici ili članovima porodice šire, pa pokušajte da budete na usluzi što nije uobičajeno za vašu energiju. Osoba u znaku Ovna može biti velika poslovna prepreka, pa vodite računa o tome.

Jarac

Možete očekivati dobre stvari u vezi sa osobom u znaku Lava, koja vam daje korisne informacije o poslu i svemu što se otvara na poslovnom planu. Emocije su u drugom planu.

Vodolija

Ovo je period pogodan za započinjanje nečeg novog u partnerskom odnosu ili u poslovnoj situaciji sa inostranstvom. Čuvajte se promjena u vezi sa vremenom jer mogu negativno uticati na vas.

Ribe

Okruženi ste ljudima koji vam ne prijaju ili sa kojima nemate zajednički jezik, ali to trpite. Nemojte dozvoliti da situacija u vezi sa poslom poprimi drugačiju dimenziju jer bi to moglo negativno uticati na vašu poslovnu poziciju, piše astrološkinja Nena Janković.

