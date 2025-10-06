Najnježnije žene rođene su u četiri horoskopska znaka

Neke žene jednostavno osvajaju svojom toplinom i pažnjom. Njihova nježnost nije slabost, nego snaga koja gradi trajne i duboke odnose.
Rak je oličenje brižnosti i majčinske topline. Ona uvijek stavlja tuđe potrebe ispred svojih.
Ribe su nevjerojatno empatične i osjetljive, a njihova nježnost čini ih posebnima u ljubavi i prijateljstvu.
Djevica pokazuje nježnost kroz male geste i praktičnu pomoć koja drugima znači mnogo.
Vaga svojom smirenošću i osjećajem za ravnotežu unosi sklad u sve odnose, a njezin pristup životu odiše elegancijom i toplinom, piše index.