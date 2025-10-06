Jesen donosi izazove: Dva znaka morat će položiti najteži test strpljenja

Dok nekim znakovima jesen donosi olakšanja, drugima će postaviti testove strpljenja i izdržljivosti. Ova dva znaka morat će naučiti čekati, pustiti i vjerovati da promjene dolaze u svoje vrijeme.

Rak će u jesen osjećati da stvari idu sporije nego što bi želio. Odnosi i obiteljske situacije zahtijevat će pažnju i toleranciju. Ključ je da shvati kako nije sve pod njegovom kontrolom.

Strijelac će, iako voli brzinu i akciju, morati naučiti usporiti. Neke prilike u poslu ili ljubavi neće se razvijati njegovim tempom, što će izazivati frustraciju. Strpljenje će mu donijeti dugoročne nagrade, piše index.

