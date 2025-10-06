Stiže prvi pun Mjesec ove jeseni i donosi ogromne promjene za 4 znaka

Ovaj pun Mjesec je kosmički trenutak zatvaranja jednog poglavlja i poziv da svjesno zakoračimo u novo godišnje doba, oslobođeni onoga što nam više ne služi.

Prvi pun Mjesec ove jeseni stiže danas! Iako svaki pun Mjesec označava kulminaciju i kraj jednog ciklusa, ovaj je posebno snažan – djeluje kao završni čin moćnog pomračenja Sunca u Devici od 21. septembra, kojom završava druga sezona pomračenja 2025. godine.

Smješten u vatrenom znaku Ovna, poznatom po hrabrosti, odlučnosti i direktnosti, ovaj lunarni događaj donosi energiju promjena, iskrenosti i emocionalnog oslobađanja. Kako Sunce istovremeno prolazi kroz Vagu, znak ravnoteže i odnosa, fokus je na svemu što se tiče ljubavi, partnerstva i dinamike u odnosima.

Od kraja septembra mnogi osjećaju da su promjene u odnosima neizbježne – bilo u prijateljstvu, romantičnoj vezi ili prema samima sebi. S Marsom, vladarom Ovna, koji prolazi kroz duboku i intenzivnu Škorpiju, ovaj pun Mjesec podstiče nas da zaronimo ispod površine i pokažemo ranjivost. Samo tako dolazimo do istinske bliskosti i rasta.

U nastavku pročitajte koja četiri horoskopska znaka će posebno snažno da osjete ovaj pun Mjesec.

Ovan

Osjetite sve – i ne potiskujte ništa! Jednom godišnje pun Mjesec obasja vaš znak, a to znači snažnu emocionalnu kulminaciju. Ovaj put mogli biste da osjetite duboku potrebu za istinskim povezivanjem – ne površnim, nego onim koje stvara prostor za pravu intimnost.

Ako ste u vezi, moguće su važne i iskrene rasprave o prirodi vašeg odnosa. Emocije će vam biti izražene, ali upravo kroz njih dolazi jasnoća. Ne skrivajte šta osjećate – sada je pravo vrijeme da tražite ono što vam je stvarno potrebno. Ovaj pun Mjesec donosi i savršenu priliku za produbljivanje romantične i tjelesne povezanosti s partnerom.

Vaga

Vage, pripremite se za trenutke prosvjetljenja! Ovaj pun Mjesec obasjava vaš sektor odnosa i otvara srce novim saznanjima. Od kraja septembra vaša vladajuća planeta, Venera, podstiče vas na preispitivanje sopstvenih želja i granica.

Možda ste shvatili da neke stare potrebe više nisu važne, dok se nove pojavljuju iznenada i snažno. Sada dolazi vrijeme da odlučite šta (i koga) više ne želite da tolerišete, a šta vas zaista ispunjava. Ako se promjene ne dogode odmah, sve će postati jasnije kada Venera 14. oktobra uđe u vaš znak. Takođe, možete osjetiti poriv da pametnije raspolažete novcem i usmjerite energiju prema stvarima i ljudima koji vam donose radost, a ne iscrpljenost.

Rak

Dragi Rakovi, pun Mjesec aktivira vašu desetu kuću karijere i uspjeha, pa očekujte prekretnice u profesionalnom životu. Možda završavate projekat na kojem radite mjesecima – ili vam se otvara nova prilika da pokažete svoje sposobnosti.

Međutim, ovaj Mjesec donosi i duhovno isceljenje. U danima nakon punoće, Mjesec se susreće s Kironom, što vas podstiče da prepoznate sopstvenu snagu i prestanete da sumnjate u svoju vrijednost. Sada je trenutak da preuzmete vođstvo i djelujete iz samopouzdanja, a ne iz straha.

Djevica

Djevice, ovo je vaš trenutak čišćenja i emocionalnog oslobađanja. Pun Mjesec u Ovnu nastavlja priču snažnog pomračenja u vašem znaku 21. septembra – i sada donosi završetak procesa transformacije. U posljednjim nedjeljama možda ste prepoznali obrasce u odnosima koji vas više ne ispunjavaju. Sada je vrijeme da postavite granice i jasno definišete šta vam više nije potrebno.

Ovaj pun Mjesec aktivira vaš sektor intimnosti i samopouzdanja, pa su mogući važni razgovori o davanju, primanju i emocionalnoj ravnoteži. Na praktičnom nivou, fokus se prebacuje i na brigu o sebi – fizički, mentalno i emocionalno. Uzmite dan ili dva odmora, opustite se i dozvolite sebi da obradite sve što ste prošli posljednjih nedjelja, piše B92.

