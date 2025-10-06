Zvijezde najavljuju preokret: OVIM znakovima Zodijaka 2026. mijenja tijek života

Za četiri znaka Zodijaka, 2026. donosi završetak dugog razdoblja zastoja i početak stabilnijeg, svjesnijeg poglavlja.

Godina koja mijenja tok

Astrološki gledano, 2026. je godina u kojoj će se odvijati važni pomaci. Saturn prelazi u novi znak i naglašava potrebu za odgovornošću, ali istodobno donosi stabilnost i mogućnost stvaranja trajnih temelja.

Neptun budi idealizam, podsjeća na zaboravljene snove i usmjerava nas prema dubljem smislu. Pluton, planet transformacije, potiče na oslobađanje od svega što je postalo ograničavajuće i potrošeno.

Ove tri planetarne energije stvaraju kombinaciju koja mijenja obrasce – i unutarnje i vanjske. Za četiri znaka, to će značiti jasan osjećaj razrješenja i novog početka.

Bit će to razdoblje u kojem se prošlost više ne ponavlja, već polako ostaje iza nas.

Za njih će ovo biti godina u kojoj će se otvoriti novi put. Ono što je u prethodnim godinama izgledalo kao zastoj ili težina, sada se pokazuje kao proces sazrijevanja.

Situacije koje su izazivale nesigurnost donijet će razjašnjenje, a stara poglavlja bit će zatvorena s osjećajem razumijevanja i olakšanja.

Ako ste među ovim znakovima, osjetit ćete da se život počinje kretati u smjeru koji odražava ono tko ste danas – zreliji, svjesniji i usklađeniji s vlastitom istinom.

Ovan

Za Ovna, 2026. predstavlja godinu u kojoj se strast pretvara u jasnoću. Nakon razdoblja borbe i napora, dolazi vrijeme u kojem počinjete djelovati svjesnije i s manje impulzivnosti.

U proljeće, retrogradni Merkur donosi potrebu da usporite i sagledate svoj put. Mnoge situacije iz prošlosti dobit će novi smisao.

Razumjet ćete zašto su se određene stvari morale raspasti i zašto su se neka vrata zatvorila. S tom svjesnošću dolazi i mir.

Do jeseni se energija mijenja. Ono što radite sada dolazi iz uvjerenja, a ne iz straha da nešto propuštate. Vaši postupci postaju usklađeni s onim tko ste postali.

U karijeri se otvaraju prilike za napredak – novi projekti, promaknuća ili profesionalno priznanje. Sve se događa prirodno jer više ne gurate, nego dopuštate.

U ljubavi također dolazi do pozitivnih promjena. Neki Ovnovi mogli bi obnoviti vezu s osobom iz prošlosti, sada na zdravijim temeljima, dok drugi ulaze u novi odnos koji donosi povjerenje i stabilnost.

Bez obzira na situaciju, osjećaj smirenosti i emocionalne sigurnosti bit će ključan. 2026. Vas uči razlici između hrabrosti koja troši i hrabrosti koja gradi.

Ovo je godina u kojoj prestajete boriti se protiv života i počinjete djelovati u skladu s njim.

Bik

Za Bika 2026. označava promjenu načina razmišljanja. Ono što ste dosad doživljavali kao sigurnost, sada postaje polazište za rast, a ne ograničenje.

Nakon razdoblja u kojem ste se možda osjećali zaglavljeno u rutini, dolazi godina u kojoj se struktura i disciplina pretvaraju u alat za ostvarenje dugoročnih ciljeva.

Saturn aktivira vaše planove za budućnost pa ono što je godinama bilo samo ideja sada poprima konkretan oblik. To je razdoblje u kojem ćete prestati odgađati i početi djelovati – postupno, ali sigurno.

Vaša praktičnost sada postaje prednost jer znate kako pretvoriti viziju u stvarnost. Do proljeća biste mogli osjetiti potrebu za promjenom u poslovnom području.

Poslovi koji su nekoć pružali stabilnost sada djeluju iscrpljujuće. Umjesto prilagođavanja okolnostima, odlučujete se osloboditi i krenuti u smjeru koji više odražava Vašu osobnost.

Za neke Bikove to može biti promjena karijere ili prelazak u samostalni posao, a za druge novi profesionalni projekt koji donosi osjećaj svrhe.

U ljubavi dolazi do dubljeg razumijevanja. U drugom dijelu godine mogući su novi odnosi koji donose mir i sigurnost, dok će postojeće veze prolaziti kroz razdoblje stabilizacije i jačanja povjerenja.

Osjećate da više ne morate dokazivati svoju vrijednost – dovoljan je osjećaj autentičnosti i prisutnosti. 2026. donosi spoznaju da sigurnost nije suprotnost promjeni, već njezin preduvjet.

Korijeni koje ste stvorili daju Vam čvrsto uporište, ali ne da biste ostali na mjestu – nego da biste mogli krenuti više.

Rak

Za Rakove, 2026. je godina u kojoj se energija vraća prema unutra. Nakon dugog razdoblja usmjerenosti na druge, dolazi vrijeme da se povežete sa sobom i ponovno pronađete mir koji ne ovisi o vanjskim okolnostima.

Početak godine donosi završetak jednog važnog ciklusa. Pun Mjesec u siječnju/januaru otvara prostor za oslobađanje od svega što Vas je emotivno iscrpljivalo.

Rane iz prošlosti polako gube snagu jer ih više ne hranite pažnjom. Oslobađate se osjećaja krivnje i navike da vlastite potrebe stavljate u drugi plan.

U drugom dijelu godine, osobito između kolovoza/avgusta i listopada/oktobra, odnosi postaju glavno polje promjene. Venera donosi jasnoću i pomaže Vam da prepoznate razliku između veze koja Vas podržava i one koja Vas iscrpljuje.

Vidjet ćete gdje ste previše popuštali i gdje ste se previše trudili zadržati ono što se trebalo promijeniti.

Ovaj put ne reagirate povlačenjem ni ogorčenošću – nego odlučno, ali mirno.

Također, mnogi Rakovi osjećat će poriv za stvaranjem. To može biti novi posao, projekt, kreativni izražaj ili povratak nečemu što ste voljeli, ali ste zanemarili.

Sada djelujete iz autentične potrebe, a ne iz dužnosti.

Ova godina uči Vas da briga o sebi nije sebičnost, već temelj emocionalne stabilnosti. Kada volite sebe, Vaša se ljubav prema drugima mijenja – postaje svjesna i dugotrajnija.

Vodenjak

Za Vodenjake, 2026. donosi dublje razumijevanje osobne slobode. Nakon godina u kojima ste pokušavali pronaći svoje mjesto u svijetu, sada se fokus vraća na ono što Vas zaista ispunjava iznutra.

Početkom godine, mlad Mjesec u Vašem znaku pokreće proces samospoznaje. Postavljate si iskrena pitanja o tome što Vam je doista važno, a što je samo očekivanje drugih.

Neka uvjerenja koja su Vas ranije definirala više se ne uklapaju. To nije gubitak identiteta, već znak da rastete i mijenjate perspektivu.

Između svibnja/maja i srpnja/jula slijedi razdoblje velikih odluka. Mnogi Vodenjaci mogli bi promijeniti posao, pokrenuti novi projekt ili se odvažiti na selidbu.

Drugi će prekinuti odnose koji više nemaju smisla. Sve što se sada mijenja, čini to s ciljem da dobijete prostor za autentičnost.

Krajem godine osjetit ćete olakšanje. Više ne tražite potvrdu izvana i ne pokušavate zadovoljiti tuđa očekivanja.

Konačno imate hrabrosti živjeti u skladu sa svojim tempom i vrijednostima.

2026. donosi Vodenjacima osjećaj unutarnje stabilnosti koji nisu imali godinama. Sloboda više nije bijeg, nego prirodno stanje – osjećaj da ste tamo gdje trebate biti.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari