Večeras pojavljivanje prvog “supermjeseca” ove godine

Oktobarski supermjesec je prvi od tri ove godine. Dešava se kada je pun mjesec bliži Zemlji u svojoj orbiti. To čini da mjesec izgleda do 14 puta veći i 30 puta svjetliji od najslabijeg mjeseca u godini, po podacima NASA-e.

Ta suptilna razlika dešava se nekoliko puta godišnje, ponekad se poklapa s drugim astronomskim događajima poput pomračenja mjeseca.

Supermjesec može da vidi svako na svijetu bez posebne opreme, ako vremenski uslovi dozvole. Ali razlika može biti teška za uočiti, posebno ako ljudi nisu posmatrali “obični” mjesec prethodnih noći.

Mjesec će proći na oko 361.459 km od Zemlje. Najbliži supermjesec ove godine očekuje se u novembru, a zatim još jedan u decembru, prenosi N1.

Spektakli se nastavljaju i 2026. godine s dva pomračenja mjeseca, totalnim pomračenjem koje će biti vidljivo širom Sjeverne Amerike, Azije i Australije u martu i djelimičnim pomračenjem u augustu koje će se vidjeti u Americi, Africi i Evropi, prenosi AP.

Facebook komentari