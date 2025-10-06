Opasno u kući: Ova 3 uređaja nikad ne stavljajte u produžni kabl, možete izazvati požar

Ako ih uključujete na pogrešan način, mali trenutak nepažnje može dovesti do katastrofe.

U nastavku otkrivamo koji uređaji i koje greške najčešće dovode do opasnih situacija, kako biste zaštitili svoj dom i porodicu.

1. Električni grejači i radijatori

Ovi uređaji troše mnogo struje i brzo zagrijavaju kabl. Uključivanje u produžni kabl povećava rizik od pregrevanja, kratkog spoja i požara. Stručnjaci savjetuju:

Uvijek priključujte električne grejače direktno u zidnu utičnicu.

Ne ostavljajte grejače bez nadzora dok rade.

Koristite samo sertifikovane produžne kablove sa oznakom maksimalne snage.

Ne priključujte više uređaja odjednom u isti kabl.

2. Mikrotalasne i mali kuhinjski uređaji

Mikrotalasne pećnice, mini rerne i aparati za kafu imaju visoku potrošnju i često stvaraju vršne skokove struje. Produžni kablovi često nisu predviđeni za takvu potrošnju. Najčešća greška je kombinovanje ovih uređaja sa drugim priključcima u istom kablu, što može dovesti do iskrenja i požara.

3. Fenovi i aparati za kosu

Fenovi i pegle generišu dodatnu toplotu i zahtijevaju stabilnu električnu mrežu. Produžni kablovi nisu dizajnirani da izdrže konstantan visok napon. Uključivanje više uređaja istovremeno ili produžavanje kabla preko tepiha ili nameštaja dodatno povećava rizik od pregrevanja i požara.

Hitne mjere za sigurnost:

Redovno provjeravajte kablove i utičnice na znakove oštećenja ili pregrevanja.

Ne prekrivajte kablove nameštajem, tepisima ili tkaninama koje mogu zadržavati toplotu.

Uvijek isključujte uređaje iz kablova kada ih ne koristite.

Ponekad i najmanja greška u kući može dovesti do velikih katastrofa. Ako slijedite ove preporuke, vaša kuhinja i dom biće sigurni, a vi i vaša porodica mirni.

