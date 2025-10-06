Stiže velika sreća: Za 3 znaka horoskopa 6. oktobar je najbolji dan u mjesecu, dižu se iz pepela!

Mnogi su s olakšanjem dočekali vijest da je oktobar 2025. jedan od najboljih mjeseci u godini, posebno za tri horoskopska znaka. Ako ste među njima, vjerovatno vam se čini da vam već mjesecima ništa ne ide od ruke. Ali ne odustajte, jer današnji dan donosi preokret godine!

1. Jarac

Ulazite u svoju pobjedničku sezonu! Oktobar je jedan od najboljih mjeseci u godini. Prema astrologinji Elizabeth Brobek, zvanično ulazite u pobjednički period godine. Do sada ste možda imali osjećaj da vaš trud niko ne primjećuje, ali sada dolazi vaših pet minuta. Svi projekti koje započnete tokom ovog mjeseca bit će izuzetno uspješni, a otvaraju se i velike prilike za putovanja.

Uz to, vaša popularnost raste, bit ćete pozivani na ekskluzivne događaje i možete steći moćne saveznike. Ti novi kontakti mogu vam pomoći da napredujete u karijeri ili čak postanete poznati na društvenim mrežama – naravno, ako se povežete s pravim ljudima.

2. Bik

Pripremite se za ljubavni preokret koji mijenja sve! Možda vam se trenutno čini da život ide nizbrdo, ali za Bikove se sve mijenja nabolje u oktobru, posebno kada je ljubav u pitanju. Ovo je jedan od najboljih mjeseci za vaš ljubavni život.

Kroz druženja i društvene događaje možete sasvim slučajno sresti osobu iz snova, i to potpuno neočekivano. Ako ne tražite ljubav, postoji mogućnost za nova prijateljstva i širenje kruga poznanika. Počet ćete se osjećati privlačnije i popularnije, a ako započnete neki kreativan projekat, očekujte da procvjetate do proljeća.

3. Djevica

Djevice, oktobar vas pretvara u magnet za ljubav i uspjeh! Sve će ići u vašu korist, i to bez prevelikog napora. Raste vam popularnost i samopouzdanje, a krug prijatelja se može značajno proširiti, navodi astrolog za Your Tango. Upoznajete ljude koji vas podižu, inspirišu i podržavaju.

Moguće su nove ljubavi koje će trajati, a čak i ako vam ljubav sada nije prioritet, upoznat ćete prijatelje koji će vam pomoći da postanete najbolja verzija sebe, prenosi Novi.

