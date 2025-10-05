Stižu iznenadni novac i velika sreća: Za 3 znaka horoskopa oktobar je najbolji period godine, dižu se iz pepela!

Mnogi su s olakšanjem dočekali vijest da je oktobar 2025. jedan od najboljih mjeseci u godini, posebno za tri horoskopska znaka. Ako ste među njima, vjerovatno vam se čini da vam već mjesecima ništa ne ide od ruke. Ali ne odustajte, oktobar donosi preokret godine!

Jarac

Ulazite u vašu pobjedničku sezonu! Oktobar je jedan od najboljih mjeseci u godini! Prema astrologu Elizabet Brobek, zvanično ulazite u pobjednički period godine. Do sada ste možda imali osjećaj da vaš trud niko ne primećuje, ali sada dolazi vaših pet minuta! Svi projekti koje započnete u ovom mesecu biće izuzetno uspešni, a otvaraju se i velike prilike za putovanja.

Uz to, vaša popularnost raste, bićete pozivani na ekskluzivne događaje i možete steći moćne saveznike. Ti novi kontakti mogu pomoći da napredujete u karijeri ili čak postanete poznati na društvenim mrežama, naravno, ako se povežete s pravim ljudima.

Bik

Pripremite se za ljubavni preokret koji menja sve! Možda vam se trenutno čini da život ide nizbrdo, ali za Bikove se sve menja nabolje u oktobru, posebno kad je ljubav u pitanju. Ovo je jedan od najboljih meseci za vaš ljubavni život.

Kroz druženja i društvene događaje, možete slučajno sresti osobu iz snova, i to potpuno neočekivano. Ako ne tražite ljubav, tu je mogućnost za nova prijateljstva i širenje kruga prijatelja. Počinjete da se osećate privlačnije i popularnije, a ako započnete neki kreativan projekat, očekujte da procvetate do proleća.

Djevica

Djevice, oktobar vas pretvara u magnet za ljubav i uspjeh! Sve će ići u vašu korist, i to bez prevelikog napora. Raste vam popularnost, samopouzdanje, a krug prijatelja se značajno može proširiti, kaže astrolog za „Your Tango“. Upoznajete ljude koji vas podižu, inspirišu i podržavaju.

Moguće su nove ljubavi koje će trajati, a čak i ako vam ljubav sada nije prioritet, upoznat ćete prijatelje koji vam pomažu da postanete najbolja verzija sebe, piše naj žena.

Facebook komentari