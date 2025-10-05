Sedmični horoskop od 7. do 13. oktobra: Dosta radosti, sreće, uspeha za jedan znak, vikend će biti jako uzbudljiv

Ipak, kako Merkur prelazi u Škorpiju, svaka riječ, misao i osjećaj postaju dublji — nema površnosti.

Ovo je vrijeme istine, suočavanja i emotivnih iskrenosti.

Ovan

Ova sedmica vas stavlja u prvi plan — sve se vrti oko vas i vaših odluka. Energija vam raste, ali s njom dolazi i nervoza. Ako uspete da kanališete impulsivnost u produktivne stvari, možete završiti mnogo toga. U ljubavi ste direktni i ne trpite nejasnoće. Krajem nedelje stiže nagrada za iskrenost.

Bik

Malo ste povučeniji nego inače i želite sigurnost više nego avanturu. Moguće su promene na poslu ili u finansijama, ali sve ide u vašu korist ako ne brzate. U ljubavi tražite mir i stabilnost – ako ste u vezi, pokušajte da je osvežite nežnošću. Slobodni Bikovi mogu upoznati osobu koja im uliva poverenje.

Blizanci

Radni ritam je ubrzan, ali vi to volite — ideje vam pršte, i svaka nova prilika deluje privlačno. Samo pazite da ne trošite energiju na više strana odjednom. Ljubavni život donosi iznenadne kontakte, moguće i susrete sa osobama iz prošlosti. Odmorite mozak povremeno — ne mora sve odmah.

Rak

Ove nedelje tražite dublje značenje u svemu — i u poslu, i u emocijama. Mogući su razgovori koji vas teraju da razmislite o pravim prioritetima. U ljubavi ste osetljiviji nego inače i lako reagujete, ali i drugi traže vašu toplinu. Ne povlačite se — pokažite emocije.

Lav

Vreme je da zablistate! Posao se odvija po vašoj volji, a kreativne ideje lako pronalaze put do pravih ljudi. U ljubavi — strast i ponos idu ruku pod ruku, pa pazite da ne preterate u dominaciji. Vikend donosi priliku za lepo druženje i pažnju koju volite da dobijate.

Djevica

Pred vama je praktična, ali intenzivna nedjelja. Možda će vas posao malo pritisnuti, ali vaša preciznost vas izvlači iz svake gužve. U ljubavi osjećate potrebu za iskrenim razgovorima i dubljom povezanošću. Ako ste slobodni — neko iz poslovnog okruženja može vas iznenaditi interesovanjem.

Vaga

Pun Mjesec vas stavlja u fokus odnosa — poslovnih i emotivnih. Moraćete da razmislite koga puštate blizu, a kome postavljate granice. Neki razgovori biće neizbežni, ali donose rasterećenje. U ljubavi, romantični ste, ali i skloni dilemama — slušajte intuiciju, ne samo razum.

Škorpija

Vaša sezona se približava, i već sada osećate pojačanu energiju. Merkur u vašem znaku donosi duboke misli i potrebu da sagledate sve ispod površine. U ljubavi ste magnetični, ali i zahtevni. Mnogi će želeti da budu deo vašeg sveta — samo vi birate ko ostaje. Finansijski — mogući su pozitivni pomaci.

Strijelac

Pokreće vas želja za novim izazovima, ali ova nedelja traži da se usredsredite i završite ono što ste započeli. U ljubavi je naglašena iskrenost — ako nešto ne funkcioniše, jasno ćete to osetiti. Slobodni Strelčevi mogu upoznati nekoga zanimljivog preko interneta ili putovanja.

Jarac

Osjećate pritisak između obaveza i potrebe za mirom. Na poslu možete dobiti priznanje, ali i dodatne zadatke. U emotivnim odnosima pokušajte da ne ćutite predugo — iskren razgovor može sprečiti nesporazume. Vikend je odličan za oporavak i vraćanje ravnoteže.

Vodolija

Osećate da se stvari ubrzavaju, posebno u komunikaciji. Ljudi oko vas vas traže, traže vaše ideje i prisustvo. U ljubavi, bliskost sa nekim iz kruga prijatelja može postati nešto više. Samo pazite da ne trošite energiju na previše obaveza odjednom. Nervozu smirite pokretom i šetnjom.

Ribe

Intuitivno osjećate promjene i ne griješite u procjenama. Na poslu se otvara prilika da pokažete kreativnost, ali i odgovornost. U ljubavi ste topli, ali i tajanstveni — partneru će prijati vaša emotivna dubina. Slobodne Ribe mogu upoznati nekoga kroz umjetnost, društvene mreže ili slučajan susret, piše naj žena.

