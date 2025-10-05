Dnevni horoskop za ponedjeljak, 6. oktobar: Blizanci će biti strašno neraspoloženi, kod Vodolija ljubavna situacija stabilna

Ovan

Trenutna situacija je jako povoljna da pokrenete poslovno nešto novo posebno ako je reč o poslovima sa inostranstvom ili kreativnim izražavanjem. Osoba u znaku Jarca vam je velika poslovna podrška ovih dana.

Bik

Trenutno ste okupirani stvarima koje nisu toliko značajne za vas i zbog toga gubite svoje dragoceno vreme. Probajte da naučite da postavite granice u odnosu sa porodicom i sa ljudima koji vas emotivno opterećuju.

Blizanci

Trenutno ste veoma loše raspoloženi kada su u pitanju svi aspekti vaše ličnosti. Čuvajte se naglih preokreta kada je reč o ljubavnoj situaciji koja već neko vreme nije onakva kakva treba da bude.

Rak

Trenutno ste previše okupiranih stvarima koje se tiču vaših prijatelja ili vaših poslovnih saradnika. Najvažnije je da naučite da sve što pokrećete i radite je važno isključivo za vas i za vas u poslovnu situaciju..

Lav

U narednih nedelju dana mnogo toga zavisi od vas i vašeg angažovanja kada je reč o novcu i o vašoj novčanoj situaciji. Kada je reč o zdravlju vodite računa o tome na koji način sagledavate sebe i svoje trenutno stanje.

Djevica

Vaša poslovna strana je veoma nestabilna zbog uticaja drugih ljudi ili zato što dozvoljavate da svi utiču na vas. Ono što je važno jeste da naučite da ljudi nemaju uvijek dobru namjeru bez obzira što vi to tako vidite ili očekujete da to drugi tako vide.

Vaga

Sve ono što je negativno u vašem životu može nestati samo ako naučite da čuvate sebe i svoje dostojanstvo. Ovo se najviše odnosi na vaš odnos sa ljudima posebno kada su u pitanju poslovni saradnici iz inostranstva.

Škorpija

Sam početak dana i vaše raspoloženje će biti veoma ohrabrujuće posebno što je veliki uticaj drugih ljudi na vas. Ovo su ljudi koji vam žele dobro i koji odavno su se pokazali u vašem životu kao provereni saradnici.

Strijelac

Pokušajte da neke stvari sagledate iz drugog ugla posebno kada je reč o vašem odnosu sa partnerom ili sa članovima porodice. Nije sve onako kako izgleda odnosno probajte da razmišljate pozitivnije što je svojstveno vašem znaku.

Jarac

Vaša poslovna strana je stabilna i to je ono što vas čini izuzetno srećnim i zadovoljnim. Osoba u znaku Ovna vam daje priliku da sarađujete i to je nešto na čemu treba da radite narednih desetak dana.

Vodolija

Trenutno ste dobro raspoloženi zbog uticaja onoga što trenutno se dešava u vašem životu i to pozitivno utiče na sve aspekte vašeg trenutnog života. Ljubavna situacija je stabilna zahvaljujući vašoj želji da sve dovedete u savršen red, prenosi naj žena.

Ribe

Do kraja dana nove vesti i nove informacije u vezi poslovne situacije i svega onoga što je važno za vašu poslovnu budućnost. Po pitanju emocija danas ste izuzetno prazni i nemate vremena da neke stvari sredite onako kako bi trebalo, piše Nena Janković.

Facebook komentari