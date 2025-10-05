Ova 4 znaka očekuje najbolja jesen: Počinje sreća

Kako se dani skraćuju i boje prirode mijenjaju, tako svi tražimo ravnotežu, snagu i inspiraciju u svakodnevnom životu. Jesen 2025. donosi nove energije i prilike za sve horoskopske znakove, a zvijezde ovog puta obećavaju promjene, introspekciju i svjetlije horizonte. Ipak, izdvajaju četiri znaka, jer ih očekuje najbolja jesen.

Djevica: Novi počeci, obnova i uspjeh

Posebno sretna jesen očekuje sve rođene u ovom zemljanom znaku. Osjećaće se napunjeni energijom, spremni za ostvarivanje svojih ciljeva, posebno u područjima koja se odnose na posao, zdravlje i lični razvoj. Za Djevice je ovo vrijeme transformacije, koje omogućava da otpuste ono što im više ne služi i prigrle nepoznato s povjerenjem. Sve dok ste otvoreni ovim kozmičkim energijama, ove jeseni možete manifestovati zaista prekrasne stvari! Sezona je usklađivanja, obnove i uspjeha, a zvijezde vam idu u prilog.

Vaga: Zablistaćete u svim sferama života

Službeni početak sezone Vage, kada je Sunce ušlo u vaš znak, 23. septembra, označava vrijeme u kojem ćete se osjećati društvenije, samopouzdanije i blistavije nego ikada. Ova sezona donosi vam zlatnu priliku da zablistate u svim sferama svog života. Sve što dotaknete nosi malo više sreće, što ovo čini savršenim trenutkom da zatražite povišicu, učinite korak prema svojoj simpatiji ili čak okušate sreću s novim poslom. Bilo da se fokusirate na ljubav, novac ili lični razvoj, svemir je spreman pojačati vaše želje. Međutim, sa svom ovom kozmičkom energijom koja se vrti, možete primijetiti da se vaša uobičajena neodlučnost i sklonost ugađanju ljudima pojavljuju. Tokom ovog vremena, pripazite na te navike i pokušajte ostati usredotočeni na vlastite ciljeve i želje. Drugog oktobra odvojite trenutak da razmislite o svojim blagoslovima i zamislite šta želite postići u nadolazećim mjesecima. Zvijezde su vam naklonjene, posebno kada su u ljubavi, bogatstvu i ljepoti. Vjerujte svojoj sreći – ovo je vaša sezona i svemir je na vašoj strani!

Škorpija: Trenutak magije i manifestacije

Sunce ulazi u vaš znak 23. oktobra, započinjući period ispunjen spletkama, transformacijama i dubokim emocijama. Sezona Škorpije sigurno će biti ispunjena intenzitetom, romantikom i daškom mističnog – upravo onako kako vam se sviđa! Ovo je moćno vrijeme za postavljanje namjera, jer će vaše želje imati dodatnu kosmičku težinu. Usredotočite se na ono što zaista želite promijeniti u svom životu, budite spremni odbaciti sve što vam više ne služi. Prigrlite nove mogućnosti koje vam dolaze – promjena je vaš saveznik tokom ove sezone ponovnog rođenja. Tokom oktobra i novembra očekujte da ćete se osjećati duboko povezani u pitanjima ljubavi i partnerstva. Postojeće veze će jačati, a novi sada stvoreni odnosi imat će neraskidiv intenzitet. Sezona Škorpije poziva vas da duboko zaronite u svoje emocije, odnose i želje. To je vrijeme transformacije, magije i strasti, gdje je sve moguće ako prigrlite energiju koja se vrti oko vas.

Ribe: Sreća i transformacija

Jesen Ribama donosi nevjerovatnu sreću i transformaciju. Kosmička energija ove sezone ide u vašu korist, počevši od značajnog događaja krajem septembra. Pažljivo postavite svoje ciljeve, posebno u područjima zdravlja, posla i blagostanja. Vaša prirodna kreativnost i intuicija bit će na vrhuncu svih vremena, čineći ovaj period glavnom prilikom za emocionalno iscjeljenje i duhovni rast. Otpuštanjem svega što vam više ne služi stvarate prostor za svemir da vam donese nove blagoslove. Međutim, budite spremni suočiti se s nekim neugodnim istinama koje ste možda izbjegavali. Iako se ovo može činiti izazovnim, sve je u funkciji većeg obilja koje svemir priprema za vas. Lakše ćete preuzeti odgovornosti, napraviti praktične planove za budućnost pa čak i vidjeti potencijalni napredak u karijeri ili finansijsku dobit. Ovo je vrijeme u kojem vaša uobičajena zbunjenost oko discipline i strukture ustupa mjesto prilikama za stabilnost i uspjeh. Prihvatite tok ove transformativne sezone, Ribe – dobre stvari su na putu, piše alo.

