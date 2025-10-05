Teško ih „puštaju“: Ova 2 znaka ne mogu zaboraviti bivše ljubavi

Raskid veze nikada nije jednostavan, ali dok neki ljudi brzo krenu dalje, drugi ostaju vezani za prošlost i teško puštaju uspomene.

U astrologiji se često spominje kako određeni znakovi intenzivnije doživljavaju ljubavne odnose i teže se opraštaju od onih koji su im nekada bili važni.

Iako svi znakovi mogu imati svoje sentimentalne trenutke, dva se posebno izdvajaju kada je riječ o nemogućnosti zaboravljanja bivših partnera.

Rak

Rakovi doživljavaju ljubav duboko i iskreno, pa nije čudo da ih prekidi posebno pogađaju. Kada uđu u vezu, ulažu cijelo srce i stvaraju emotivne veze koje je teško prekinuti čak i kada odnos završi. U njihovim mislima ostaju detalji, zajednički trenuci i osjećaj bliskosti koji su dijelili.

Često se događa da Rakovi upoređuju nove partnere s bivšima, jer podsvjesno traže istu toplinu i sigurnost koju su nekada imali. Iako vremenom nauče krenuti dalje, proces može potrajati, a povratak na stare uspomene ostaje dio njihove svakodnevice.

Ribe

Ribe su poznate po svojoj osjetljivosti i sklonosti idealiziranju prošlosti. Kada se zaljube, njihov svijet se vrti oko partnera, a prekid im donosi dubok osjećaj praznine. Čak i kada su svjesne da je odnos završen, Ribe često ostaju emocionalno vezane, analizirajući šta je moglo biti drugačije i zamišljajući kako bi izgledalo pomirenje.

Njihova mašta i emotivna priroda dovode do toga da se teško oslobađaju uspomena. Ribe često ostaju u kontaktu s bivšima, bilo kroz poruke ili društvene mreže, jer im je teško napraviti jasan rez. Upravo zbog te nostalgije njihovom srcu treba više vremena da pronađe mir i otvori se za nove ljubavi, piše Index.hr.

