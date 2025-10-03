Ljubavna mapa za oktobar: Tri znaka privlače ljubav kao magnet, otvorit će vrata novim iskustvima

Ovaj mjesec donosi prilike da se ljubav ne samo pronađe, nego i učvrsti na potpuno nov način.

Rak

Oktobar donosi velike promjene za Rakove. Parovi će razgovarati o ozbiljnosti i posvećenosti, što učvršćuje njihove veze. Slobodni Rakovi mogu upoznati ljude koji će ih natjerati da preispitaju svoj stav o ljubavi.

Nakon sredine mjeseca mogući su nesporazumi kod kuće, ali ključna tema je graditi odnose na iskrenim i čvrstim temeljima.

Lav

Lavovi u oktobru zrače šarmom i privlače pažnju gdje god se pojave. Venera donosi nove prilike za ljubav, posebno u društvenim krugovima. Slobodni Lavovi lako mogu pronaći romantičnog partnera, dok oni u vezi trebaju biti iskreni kako bi izbjegli napetosti.

Oko punog Mjeseca, 6. oktobra, strpljenje će biti na testu, ali mjesec završava otvaranjem srca i iskrenim emocijama.

Vaga

Za Vage, oktobar započinje povoljnim planetarnim energijama. Pun Mjesec 6. oktobra otvara vrata ljubavi kroz prijateljstva i zajedničke aktivnosti. Slobodne Vage imaju šansu da upoznaju posebnu osobu, dok zauzete trebaju tražiti balans i iskrenost.

Nakon 17. oktobra mogu se vratiti stari problemi, ali kraj mjeseca donosi sklad i smirenje. Putovanja i kulturna dešavanja dodatno podstiču nova ljubavna iskustva. prenosi Novi.

