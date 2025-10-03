Jedna navika prije spavanja može ugroziti zdravlje mozga

San je ključan za zdravlje mozga, emotivnu ravnotežu i otpornost tijela. Dok mnogi ulažu u kvalitetne madrace, rutine prije spavanja i tišinu u prostoriji, manje je poznato da određene večernje navike mogu tiho narušavati naše zdravlje, a da toga nismo ni svjesni.

Neurolog Baibing Cheng upozorava na nekoliko svakodnevnih ponašanja koja on nikada ne prakticira prije spavanja jer mogu dugoročno ugroziti funkcije mozga pa čak i izazvati ozbiljna oštećenja.

Naime, on upozorava zašto biste trebali izbjegavati mirisne svijeće te savjetovao da ih ne palite prije spavanja. On kaže ovdje nije samo riječ o opasnosti od požara, već da mirisne svijeće mogu uzrokovati trajna oštećenja mozga.

“Nikada neću ostaviti svijeće upaljene kad idem spavati. Ovo je više od pukog rizika od požara jer mirisne svijeće mogu oslobađati čestice i hlapljive organske spojeve koji s vremenom mogu utjecati na zdravlje vašeg mozga, posebno uz slabu ventilaciju”, naveo je.

Hlapljivi organski spojevi (VOC) su hemikalije koje lako isparavaju na sobnoj temperaturi i mogu doprinijeti onečišćenju zraka i zdravstvenim problemima. Jedna studija objavljena u Nature Communications 2024. godine, navodi da ove hemikalije mogu imati “značajne štetne učinke” na ljudsko zdravlje.

Istraživači su također primijetili da ne samo da mogu uzrokovati respiratorne probleme, već mogu povećati rizik od raka. Zasebna studija objavljena ranije ove godine, otkrila je da zagađenje od svijeća može dovesti do kognitivnog pada.

Studija je istaknula značajno kognitivno oštećenje kod ispitanika nakon izlaganja dimu svijeća. Nalazi, objavljeni u časopisu Nature Communications, detaljno su pokazali da čak i privremeni kontakt sa zagađenjem česticama može ometati sposobnost osobe da obrađuje emocije ili se fokusira na zadatke.

“Naša studija pruža uvjerljive dokaze da čak i kratkotrajna izloženost česticama može imati neposredne negativne učinke na moždane funkcije bitne za svakodnevne aktivnosti, poput sedmične kupovine u supermarketu”, naveo je doktor Thomas Faherty s Univerziteta u Birminghamu.

Uz upozorenje o svijećama, neurolog Cheng podijelio je još dvije navike koje izbjegava zbog zdravlja svog mozga.

“Ne tuširam se vrućom vodom. Znam da postoje ljudi koji vole okrenuti tu ručicu do kraja i stajati pod vrućim tušem 20 do 30 minuta, što možda nije dobro za vas. To je zato što izlaganje jako vrućoj vodi može uzrokovati širenje krvnih žila, a uz to stojite uspravno u zatvorenom vlažnom prostoru što može uzrokovati nakupljanje krvi u nogama”, rekao je.

To znači da vam manje krvi dolazi u glavu, a kada nemate dovoljno krvi u mozgu, tada se možete onesvijestiti. On kao neurolog to relativno često viđa, uglavnom kod starijih osoba, ali ponekad i kod mlađih i ističe kako ljudi dolaze s povredama mozga i vrata pa čak i s krvarenjem u mozgu.

“Dakle, ako ovo radite, barem pazite da svaki dan pijete dovoljno vode. Pokušajte ne ostati predugo pod tušem”, poručio je.

Također je upozorio da nikada ne miješa kofein i alkohol jer je to vrlo opasno.

“To je zato što kofein čini da se osjećate budno, ali alkohol i dalje usporava vrijeme reakcije i prosudbu, a to je opasna neusklađenost koja može dovesti do nesreća. Vidio sam neurološke hitne slučajeve koji su posljedica ovoga, pa ako pijete alkohol, pokušajte ga kombinovati s vodom”, dodao je. prenosi klix.

