3 znaka na koja će pun mjesec u Ovnu 7. oktobra najviše uticati: Ne donosite važne odluke i čuvajte se svađe sa partnerom

Pun mjesec u Ovnu će pojedinim znacima Zodijaka doneti užasno težak period.

Pun mjesec u Ovnu koji će se dogoditi 7. oktobra zove se i žetveni mjesec jer je najbliži pun mjesec ravnodnevnici koja je bila 22. septembra.

Pored toga se poklapa sa vrhuncem meteorske kiše Drakonida, a interesantno je da će ovaj pun mesec biti prvi od četiri supermjeseca zaredom koji će zaokružiti 2025. godine.

Ovaj pun mjesec će doneti izazove za nekoliko horoskopskih znakova koji se možda ogledati u emocionalnim disbalansu, stresu i profesionalnim problemima…

Evo koja 3 znaka će najviše biti pogođena predstojećim punim mjesecom:

Ribe

Ribe, možda ćete se osećati emotivno nestabilno kada mjesec i Saturn budu u polju vašeg znaka tokom punog mjeseca.

Bićete pod velikim stresom i uvidećete brojne prepreke na vašem putu.

Možda ćete imati raspravu sa partnerom ili članom porodice s kojim ste veoma bliski. Moguće je da ćete osjećati i anksioznost, ali potrudite se da ostanete mirni.

Lav

Lavovi će tokom punog meseca možda osjetiti tenziju i nemir, koja može da bude rezultat želje za dokazivanjem ili sticanjem reputacije i ometanjem spoljnih faktora.

Ovaj vremenski period može da testira vaše strpljenje u privatnom i poslovnom životu.

Nemojte da donosite impulsivne odluke čije ćete posljedice kasnije da osjetite. Izbjegavajte negativne ljude i klonite se svih onih koji mogu da vam prenesu negativnu energiju

Vaga

Vage misle da su snažne, ali ovog puta mogu da se suoče sa teškim periodom u životu i mogu da se osećaju slomljenim. Predstojeći period vam ne ide na ruku, pa razmislite dvaput pre nego što donesete važnu životnu odluku.

Pustite svoj ego ako želite mir u glavi u suprotnom ćete se osjećati nemirno i preopterećeno.

Ne očekujte mnogo ni od koga, jer ćete se silno razočarati i to će vas povrijediti, pa je najbolje da verujete jedino u sebe same.

Poslovno će ovo takođe biti izazovan period i moraćete još jednom da se dokazujete. Potrudite se da ostanete mirni i da imate strpljenja.

