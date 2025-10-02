Jednom znaku će oktobar biti PAKLEN: Posao će ga pregaziti, ljubavne muke slomiti, a nema s kim se neće posvađati

Oktobar 2025. donosi snažnu energiju promjena! Počeo je mjesec koji će biti pun dinamike, emotivnih preokreta i prilika da sagledamo svoj život iz drugačijeg ugla, piše glossy.

Dok će neki znakovi tokom oktobra, mjeseca uzbuljivog za većinu znakova, uživati u novim ljubavnim pričama, kreativnom zanosu i napretku na poslu, drugi će osetiti pritisak tranzita i imati utisak da se bore protiv vjetrenjača.

Pred nama su nedjelje u kojima će se mnogi suočavati sa istinama koje su do sada gurali pod tepih.

Za Jarčeve će oktobar 2025. biti posebno zahtjevan.

Problemi za Jarčeve u oktobru

Već od početka meseca osećaće zastoj u poslu i svakodnevnim obavezama, a stižu i nesporazumi sa saradnicima i papirologija koja kao da nikako ne može da se završi.

U ljubavi mogu da se probude stare nesigurnosti i tenzije u partnerskim odnosima, od nesuglasica oko sitnica do ozbiljnijih razgovora o budućnosti veze.

Ni porodična sfera neće biti mirna: moguće su prepirke s članovima porodice, posebno ako se dugo izbegavalo rešavanje određenih problema.

Najveći izazov za Jarčeve dolazi od sredine oktobra, kada položaj planeta pogađa njihovu emotivnu osovinu. Mnogi će tada imati osećaj emotivne iscrpljenosti, nesigurnosti ili će se suočiti s bolnim istinama o odnosima i sopstvenim potrebama. Biće to trenutak introspekcije, ali i prilika da jasno vide šta im više ne služi.

Oktobarske lekcije za Jarčeve

Iako će oktobar biti mjesec pun prepreka, on donosi i šansu za unutrašnji rast. Jarčevi će naučiti da ne mogu sve držati pod kontrolom i da ponekad moraju da puste ono što ih koči. Ako budu strpljivi i spremni da prihvate promjene, iz ovog perioda izaći će jači i spremniji za stabilnije mjesece koji dolaze, piše glossy.

