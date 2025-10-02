Stalno kasne: Horoskopski znakovi kojima organizacija nikad ne ide od ruke

Dok neki znakovi imaju sve zapisano u rokovniku i uvijek stižu pet minuta ranije, postoje i oni kojima je organizacija vječna boljka. Sat im je često samo ukras na ruci, a kašnjenje njihov zaštitni znak. Oni ne kasne iz zlobe, nego jednostavno žive u svom ritmu, gdje vrijeme ima posve drugačije značenje.

Ribe

Ribe su toliko zaokupljene vlastitim mislima i maštom da im vrijeme često izmakne iz ruku. Dok one razmišljaju o nečem potpuno drugom, kazaljke na satu neumoljivo jure. Zbog toga im se redovito događa da stižu s osmijehom, ali i dobrim zakašnjenjem.

Strijelac

Strijelci ne podnose stroge rasporede i uvijek misle da imaju dovoljno vremena. Uvijek se nađe još jedna stvar za napraviti prije polaska, i upravo to ih najčešće košta kašnjenja. Kod njih je to gotovo pravilo, a prijatelji su već navikli da će Strijelac stići zadnji.

Blizanci

Blizanci su poznati po svojoj neodlučnosti i sklonosti da se raspršuju na tisuću strana. Njihova organizacija rijetko je precizna, pa dok oni pokušavaju napraviti “samo još ovo”, vrijeme im pobjegne. Rezultat? Kašnjenje koje često opravdavaju zabavnom pričom.

Vodenjak

Vodenjaci imaju svoj jedinstveni odnos s vremenom, oni jednostavno ne vide razlog zašto bi morali uvijek biti točni. Zaokupljeni vlastitim idejama i mislima, često izgube osjećaj za raspored. Iako kasne, njihov šarm i neobičnost nekako uvijek ublaže neugodnost, piše index.

