Velika prognoza za jesen: Numerolog otkriva šta vas čeka do kraja godine, izračunajte svoj broj

Završavamo jedan ciklus i ulazimo u drugi. Karmička godina polako prolazi i svako od nas treba jednu etapu života da zatvori i da se spremimo za narednu, bolju godinu. Ova jesen nam donosi naznaku za promenama, novinama i da se ko feniks dižemo sa novim idejama.

Šta nas čeka ove jeseni po brojevimo?

Računate tako što saberete sve brojeve iz datuma rođenja.

2+2+1+0+1+9+8+1=2+4=6

Broj 1

Vi krećete korak po korak od novih ideja koje ste imali u septembru i nastavljate dalje. Možete očekivati nove projekte na poslovnom planu, kao i na ljubavnom i društvenom.

Od vas zavisi kako ćete neke stvari postaviti i koliko ćete biti uspješni. U ljubavi dolaze novi ljudi, a ako ste u stabilnim vezama možete produbiti odnos i uozbiljiti se. Novembar je sjajan za putovanja i društvene događaje pa iskoristite to. Novac vam je promenljiv, ali će ga biti.

Čuvajte se prehlada i virusa.

Broj 2

Vama jesen donosi burne promjene, neka lijepa putovanja i nova poznastva. Proširićete vidike i promijeniti strategiju u poslovanju. Na kraju jeseni stiže vam i novac, a ako ste u dužim vezama dolazi do ponude za zajednički život i planiranje porodice.

Ko je slobodan biće aktuelan na društvenim mrežama i upoznavaćete potencijalne partnere.

Ljubav će doći kroz flert i druženje. Pazite pluća, grlo i kosti.

Broj 3

Vama jesen donosi probleme i stare neraščišćene račune da završite to i krenite dalje.

Promena posla i bolji priliv novca očekuje se od novembra. Ako imate probleme u vezama, pazite se u oktobru jer može doći do prekida. Takođe, slobodni se mogu zaljubiti u decembru.

Vama se savjetuje odmor i podizanje imuniteta.

Broj 4

Vama ova jesen donosi promjene, koje ako sad ugovorite možete imati koristi. Kraća putovanja, druženje sa porodicom i ćaskanja obilježiće ovu jesen. Novčano stanje vam se poboljšava od oktobra, ali se pazite decembra i naglih neočekivanih troškova.

Što se ljubavi tiče, pokušajte da riješite nesuglasice sa partnerom. Ne savjetuje se flert sa strane jer to može da vam promijeni tok veze. Slobodni mogu imati više prilika pa pokušajte da izaberete onog ko najviše prija vašoj duši.

Čuvajte grlo, pluća i nervni sistem.

Broj 5

Vama jesen donosi novac, ljubav i promjene koje će biti od značaja za vašu transformaciju. Priliv novca može dolaziti od porodice i drugih ljudi ali pazite na trošenje, pogotovo u novembru.

Bićete primijećeni, imaćete neobičnu privlačnost i mogu vam prilaziti ljudi da se druže sa vama, pa imate šansu i da proširite krug prijatelja. Ko se nije zaljubio, može od oktobra izgubiti glavu – ali pazite se sitnih čarki. Vama se savetuje da korigujete ishranu i da se uljepšavate.

Broj 6

Vama jesen donosi burne promjene – od komunikacije do menjanja vašeg stava. Nove poslovne ponude mogu vam stizati sa svih stana, pogotovo ako su vezane za više ljudi.

Čuvajte se naglih promena, može uticati na vaše nerve i emocije. Neke veze će doživeti promjene koje će učvrstiti vezu, a neke će se završiti i to če biti za vaše dobro. Slobodnima – iznenada flert i tajne veze.

Sve što vam se dešava jeste vaš karmički zadatak koji morate proći. U decembru ćete znati ko je uz vas, a ko vam je okrenuo leđa. Pazite nervi sistem, stomak i glavu.

Broj 7

Vama jesen donosi transformaciju kroz kraj i novi početak. Jedna vrata se zatvaraju, druga otvaraju. Sve što vam dolazi, to je za vaš rast, razvoj i napredak. Pustite prošlost i gledajte napred. Koristite vašu intuiciju za bolji napredak. Novčana strana je promjenljiva.

Slobodnima od decembra nove veze. Zauzeti – biće dramatični period pred kraj jeseni, pa se pazite rasprava. Čuvajte srce, pritisak i bubrege.

Broj 8

Vama jesen donosi kraj jedne faze i otvaraju vam se druga vrata. U oktobru radite na vašem miru, a u novembru krenite u nove pustolovine. Vaša energija će tada biti na vrhuncu. Novi poslovi i ljubavi biće izazovni što će vama prijati. Decembar vam je sudbinski mjesec pa očekujte i da vas neko razmazi i izjavi ljubav.

Novac je promjenljiv, ali bez nekih većih gubitaka. Parovi koji prežive oktobar, ulaze u mirniju priču i ozbiljnu vezu.

Broj 9

Vama je septembar donio kraj, a oktobar početak novih mogućnosti. Sve što vam se nudi je bolje za vas, pa budite hrabri i krenite dalje. Neko će se preseliti, nekome će poslovi krenuti nabolje, a nekome nova životna iskustva. Sve je to dio vašeg karmičkog života koji morate proći. Sada vam se nudi da postanete lider i da uživate u napretku koji je pred vama.

Nove ljubavi su na pomolu i nova putovanja su tu. Dugotrajne veze mogu napraviti plan za život udvoje ili preseljenje. Druženje vas očekuje najviše u decembru. Novac postepeno dolazi.

Čuvajte se prehlade i uplanih procesa. Grlo i mokraćni kanali su osjetljivi.

Želimo vam lijepu i uzbudljivu jesen, sa puno lijepih događaja.

(Ona.rs/Numero by Lilith)

Facebook komentari