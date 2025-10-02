Oktobar donosi nova poglavlja za pripadnike četiri znaka

Za neke znakove listopad će označiti prijelomni trenutak godine. Ono što započne u ovom mjesecu bit će temelj za sve što ih čeka do kraja godine.

Škorpion će ući u razdoblje osobne transformacije i donošenja odluka koje će oblikovati njegovu budućnost.

Strijelac će osjetiti novi nalet energije i optimizma. Jesen će mu donijeti prilike za putovanja, nova iskustva i učenja.

Jarac će se usmjeriti na karijeru i ostvarenje dugoročnih ciljeva. Listopad mu donosi početak novog poslovnog poglavlja.

Blizanci će pronaći novu jasnoću u osobnim odnosima i odlukama. Njihova svakodnevica doživjet će promjene koje će im pomoći da se bolje usmjere, piše index.

Facebook komentari