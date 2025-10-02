Dnevni horoskop za petak 3. oktobar: Lav donosi važnu odluku, Ovna muči ljubav, tajna Djevice može da se otkrije

Ovan

U ovih nekoliko dana povedite računa o tome na koji način komunicirate sa ljudima oko sebe. Posebno možete imati problema kada je u pitanju ljubavna situacija jer partner već neko vrijeme nije raspoložen kao prije.

Bik

Bićete veoma tvrdoglavi kada su u pitanju odnosi sa partnerom i uopšte sa porodicom pa se potrudite da se okrenete mnogo više sebi i da analizirate sve ono što se dešava trenutno u vašem životu. Problemi sa kičmom.

Blizanci

Početak dana je pod jakim uticajem drugih ljudi, odnosno pokušajte da kroz razgovor budete opušteni posebno kada je u pitanju poslovna situacija. Što se tiče zdravlja vodite računa da više spavate i da budete odmorni narednih nekoliko dana.

Rak

Zbog Marsa u Škorpiji bićete okrenuti mnogo više sebi nego drugima što će razočarati neke članove porodice. Poslovna situacija je bolja i bićete mnogo otvoreniji za druge ljude i za sve ono što se dešava u okviru porodice.

Lav

Ova idealna prilika da naučite da se dobro organizujete kada su u pitanju odnosi sa ljudima sa kojima ste poslovno bliski. Osoba od poverenja vam stvara teret i problem jer traži neke nemoguće stvari od vas.

Djevica

Trenutno ste previše tvrdoglavi da bi završavali neke stvari za druge ljude. Čuvajte sebe i sve ono što radite gledajte da ostane za vas i da ne širite informacije o vašoj poslovnoj situaciji. Zdravlje je odlično.

Vaga

Ovo je idealan period da naučite da postavljate granice posebno kada su u pitanju odnosi sa porodicom i sa potomstvom. Osoba u znaku jarca vam daje pogrešne informacije i potrudite se da se oslanjate isključivo na sebe.

Škorpija

U narednih nekoliko dana budite spremni na kompromis kada je u pitanju odnos sa partnerom. Nemojte dozvoliti da se drugi mešaju u vaše intimne odnose jer je to veoma pogubno po vaš emotivni status.

Strijelac

Okrenite se mnogo više sebi i čuvajte sve komentare drugih ljudi. Poslovna situacija je bolja zato što vi umijete da na pravi način reagujete. U narednih nekoliko dana bićete veoma srećni i zadovoljni stvarima koje se dešavaju u vašem životu.

Jarac

Sam početak dana je veoma uzbudljiv zbog nekih novih stvari koje ćete pokrenuti posebno pod uticajem ženske osobe u znaku Lava. Čuvajte sebe kada je reč o zdravlju imunitetu posebno u vezi novih poslovnih odluka. Te odluke mogu biti mnogo stresne.

Vodolija

Vaša trenutna situacija je veoma stabilna, posebno kada je riječ o odnosu sa drugim ljudima odnosno kada je reč o svem onome što preuzimate u vezi saradnje sa novim poslovnim partnerima. Zdravlje je stabilno.

Ribe

Do kraja dana potrudite se da znate šta je vaše a šta je tuđe, posebno kada je riječ o drugim aspektima vašeg života. Ovo se takođe odnosi na sve ono što ima veze sa vašom poslovnom situacijom sa inostranstvom, piše naj žena.

