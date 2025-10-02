Listopad/oktobar 2025. briše iluzije – tri znaka Zodijaka ulaze u novu stvarnost ljubavi

Za ova tri znaka, ovo razdoblje može biti bolno, ali i oslobađajuće. Jer tek kada istina izađe na površinu, rađa se prostor za ljubav koja je stvarna, uzajamna i ispunjavajuća.

Ovaj mjesec stavlja u fokus partnerske odnose, zahvaljujući snažnim kozmičkim utjecajima. Mladi Mjesec u Vagi 21.10., u napetom aspektu s Plutonom na završnim stupnjevima Jarca, razotkriva ono što je bilo potiskivano. Sve što je skrivano iza šutnje ili iluzije sada izlazi na površinu.

Za tri horoskopska znaka listopad/oktobar postaje razdoblje istinskih prekretnica. Neki će osjetiti kraj onoga što je odavno izgubilo smisao, drugi će se suočiti s iluzijama koje su predugo njegovale njihove nade, a treći će naučiti da ljubav ne nastaje u borbi, već u ranjivosti.

To neće biti lako. No bit će oslobađajuće. Kada prestanemo glumiti i počnemo živjeti svoju istinu, otvaramo vrata ljubavi koja nas ne iscrpljuje, već hrani.

Ovan – kad borba prestaje biti ljubav

Ovnovi su poznati po svom vatrenom srcu i borbenom duhu. Kada vole, oni ulažu sve – strastveno, intenzivno, bez zadrške. Njihov način dokazivanja ljubavi često je kroz borbu, kroz spremnost da se nikada ne predaju.

No listopad/oktobar 2025. donosi pitanje koje ih duboko pogađa: što ako upravo ta borba stvara udaljenost, a ne bliskost? Pluton u završnim stupnjevima Jarca stavlja u fokus obrasce moći i kontrole unutar odnosa. Ovan se može naći u situaciji gdje veza manje sliči na partnerstvo, a više na natjecanje.

Umjesto zajedništva „mi protiv svijeta“, sve češće se osjeća dinamika „ja protiv tebe“. Rasprave se mogu pretvoriti u nadmetanje – tko je dao više, tko je više patio, tko je u pravu. Takva atmosfera iscrpljuje obje strane i udaljava ih jedno od drugoga.

Ovan se u tome može osjećati neshvaćeno. Njihova iskrena strast ponekad se pogrešno tumači kao drama, a njihova potreba da budu viđeni kao zahtjev za moći. No duboko u sebi znaju da stalna borba umara i njih i partnera.

Listopad/oktobar im donosi važnu spoznaju: prava snaga ne leži u borbi, već u ranjivosti. Kada polože oružje i dopuste sebi da budu viđeni u svojoj nesavršenosti, rađa se prava intimnost. Ljubav ne raste pod oklopom, već kada je oklop odložen.

Za Ovna, ovo je trenutak u kojem uče da ne moraju stalno dokazivati svoju vrijednost. Prava osoba njihovu vatru neće doživjeti kao prijetnju, već kao toplinu koja grije i povezuje. Umjesto da se bore za ljubav, vrijeme je da si dopuste da je prime.

Blizanci – kad riječi više nisu dovoljne

Blizanci su znak koji živi kroz jezik i izražavanje. Njihova snaga leži u riječima, a kroz njih grade mostove i smiruju napetosti. Kada dođe do nesuglasica, vjeruju da će objašnjenja i razgovori biti dovoljni da ponovno donesu sklad.

Međutim, listopad/oktobar stavlja ih pred bolnu spoznaju: nisu sve rane dostupne riječima i ne mogu se sve tišine popuniti objašnjenjima. Mladi Mjesec u Vagi 21.10. stavlja naglasak upravo na odnose i pokazuje Blizancima gdje njihova prirodna potreba za dijalogom više ne donosi rezultate.

Oni će jasno osjetiti kako razgovori koji su nekad bili duboki i smisleni sada zvuče prazno. Ono što je prije donosilo jasnoću sada postaje ponavljanje, odjek u praznom prostoru. Koliko god se trudili birati nove riječi, mijenjati pristup ili nuditi strpljenje, osjećaj ostaje isti – druga strana više nije emocionalno prisutna.

Ta tiha udaljenost neće doći kroz dramu ili nagli prekid, već kroz polagano gašenje povezanosti. Blizanci će se možda zateći u krugu razgovora koji nikada ne vode naprijed, stalnom vraćanju na iste probleme i uzaludnom pokušaju da udahnu život onome što polako vene.

Duboko u sebi znaju: problem nije nerazumijevanje, već činjenica da je netko, možda i oboje, već odavno napustio prostor istinske prisutnosti. To je spoznaja koja posebno teško pada Blizancima jer su oni uvjereni da je komunikacija uvijek put prema rješenju.

Listopad/oktobar ih uči da nije moguće nositi vezu na vlastitim ramenima. Ne mogu sami održavati most ako druga strana ne želi hodati preko njega. Vrijeme je da svoje riječi, koje su njihovo najveće bogatstvo, sačuvaju za one koji doista žele slušati.

Za Blizance, ovaj mjesec donosi prekretnicu u kojoj shvaćaju da ljubav nije u beskrajnom objašnjavanju, nego u prisutnosti. Kada prestanu ulagati u razgovore koji ne donose promjenu, otvaraju prostor za povezanost koja je istinska i uzajamna.

Ribe – buđenje iz iluzija

Ribe su znak koji nosi beskrajnu sposobnost suosjećanja i ljubavi. Njihova srca teže idealnom odnosu – onom u kojem su shvaćene bez riječi, u kojem povezanost teče prirodno i duboko. One vole cijelim bićem, dajući sebe u potpunosti i spremne su beskrajno dugo čekati ili opraštati u nadi da će njihova dobrota biti prepoznata.

Ali upravo u toj plemenitosti leži njihova ranjivost. Kada stvarnost postane preoštra, Ribe se povlače u vlastiti svijet mašte, prekrivajući bol iluzijama. Previše opraštaju, previše nose teret drugih i daju više nego što primaju.

Listopad/oktobar 2025. raskida tu dinamiku. Neptun, njihov vladar, sukobljava se s transformativnom energijom sezone Škorpiona i donosi jasnoću. Veo iluzija se podiže i Ribe jasno vide ono što su dugo izbjegavale – vezu u kojoj su stalno bile one koje daju, dok druga strana nikada nije nudila jednaku dubinu.

Bolna spoznaja da nisu cijenjene, već iskorištavane, dolazi poput reza, ali je ujedno i pročišćavajuća. Ribe shvaćaju da njihova beskrajna empatija nije dar koji treba trošiti bez granica, već dar koji zaslužuje da bude uzvraćen.

Ovaj mjesec ih vodi prema oslobađanju. Kada iluzije nestanu, Ribe prepoznaju razliku između sažaljenja i ljubavi, između ovisnosti i istinske povezanosti. Prestaju utapati sebe u fantazijama i počinju graditi temelje na istini.

Za Ribe, listopad/oktobar je poput buđenja iz dugog sna. Shvaćaju da prava ljubav ne traži njihovu šutnju niti njihovu žrtvu, nego ih prihvaća u punoj autentičnosti. To je trenutak u kojem prestaju spašavati druge i počinju spašavati sebe. Tek tada će biti spremne za ljubav koja ih ne umanjuje, već širi.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

