Slavenski horoskop za LISTOPAD/OKTOBAR 2025.: Za jedan znak dolazi kraj važnog ciklusa, a njima neočekivani preokret!

Što nam donosi drugi mjesec jeseni 2025.? Slavenski horoskop, na kojem su se generacije naših predaka oslanjale, nudi jedinstven uvid u energije koje oblikuju život u ovom periodu. Listopad/oktobar je mjesec promjena, introspekcije i sudbinskih prekretnica – vrijeme kada priroda polako tone u tišinu, a ljudi se okreću unutarnjem svijetu i preispituju svoje odluke.

Svaki znak ovog horoskopa nosi posebnu poruku. Pogledajte što upravo Vas očekuje.

Tamni los (1944., 1960., 1976., 1992., 2008.)

Listopad/oktobar donosi završetak jednog ciklusa i priliku za zbrajanje životnih bilanci. Vrijeme je da pogledate unatrag i prepoznate što ste postigli, ali i što biste trebali promijeniti. Jesenska melankolija može vas povući u pasivnost, no zvijezde savjetuju introspektivni rad i planiranje budućih koraka.

U obiteljskom i ljubavnom životu mogući su manji nesporazumi, često bez stvarnog razloga. Potrudite se pokazati više razumijevanja i suosjećanja prema bližnjima.

Financije su stabilne, no izbjegavajte velike kupnje ili riskantna ulaganja – bolje ih je odgoditi. Oslonite se isključivo na provjerene izvore i informacije.

Osa (1945., 1961., 1977., 1993., 2009.)

Listopad/oktobar će Vas ispuniti snažnim naletom energije. Ako je ne usmjerite konstruktivno, mogla bi prerasti u sukobe. Umjesto impulzivnosti, pretvorite višak snage u kreativnost i sportske aktivnosti.

Na poslu će se cijeniti vaša inicijativa i sposobnost da odlučno zastupate svoja stajališta – no radite to argumentirano, a ne agresivno.

U ljubavi se otvara prostor za intenzivne, ali kratkotrajne romanse. Oni u vezama osjetit će i strast i napetost – pripazite na riječi tijekom rasprava. Zdravlje je u granicama normale, no ranjivo područje je grlo pa ga dodatno čuvajte.

Vuk – Vrebajuća lutnja (1946., 1962., 1978., 1994., 2010.)

Ovo je mjesec u kojem vaša intuicija doseže vrhunac. Jasno ćete osjećati prilike koje se otvaraju. Slobodno zakoračite u nove projekte, posebno one koji traže strategiju i dugoročno planiranje.

Financijski dobici mogu doći iznenada, no nemojte se upuštati u sumnjive suradnje. Najsigurnije ćete napredovati sami ili uz provjerene partnere.

Privatno je listopad/oktobar razdoblje dubokih emocija i otvorenih razgovora. Obiteljski odnosi mogu postati jači i topliji. Ako ste slobodni, ne propustite znakove – sudbonosan susret može se dogoditi na mjestu koje najmanje očekujete.

Vatrena vjeverica – Veksha (1947., 1963., 1979., 1995., 2011.)

Fleksibilnost će biti ključ Vašeg uspjeha. Planovi će se neočekivano mijenjati, ali dugoročno će to donijeti korist. Nemojte se vezati za ono što je već odslužilo svoje vrijeme. Na poslu je moguć manji kaos i neuspjesi, no ostanete li smireni, situacija će se do kraja mjeseca stabilizirati.

Naglasak je na obitelji i stvaranju harmonije doma. Posvetite se uređenju prostora i obiteljskim okupljanjima. U vezama uživajte u jednostavnim radostima i razumijevanju.

Financije zahtijevaju disciplinu – izbjegavajte impulzivno trošenje i usmjerite se na štednju.

Biserna štuka (1948., 1964., 1980., 1996., 2012.)

Vaš prirodni mir i stabilnost bit će najjače oružje u listopadu/oktobru. Kao da imate zaštitu predaka – sve što poduzmete, donijet će Vam poštovanje i priznanje.

Na poslu ćete se istaknuti kao autoritet, a moguće je da ćete igrati i ulogu posrednika u sukobima. Ovo nije vrijeme za rizik, već za učvršćivanje pozicije.

Ljubavni odnosi donose stabilnost. Ako je partner zabrinut bez razloga, pokažite razumijevanje. Samci bi mogli obnoviti kontakte s osobama iz prošlosti. Zdravlje je izvrsno, a energija se brzo obnavlja.

Bradata krastača (1949., 1965., 1981., 1997., 2013.)

Ovaj mjesec usmjeren je na praktične aspekte života. Vrijeme je da sredite financije i završite projekte koji dugo čekaju. Povoljno je razdoblje za stambena pitanja, renovacije i kupnju za kućanstvo. Ako zatražite svoje pravo, naići ćete na razumijevanje nadređenih.

Ljubavni život mogao bi zapasti u rutinu, što nosi opasnost udaljavanja. Unesite svježinu i iznenadite partnera.

Samci bi mogli pronaći osobu s kojom ih povezuju praktične vrijednosti – temelj stabilne veze.

Divlja svinja (1950., 1966., 1982., 1998., 2014.)

Produktivnost i fokus bit će presudni. Izbjegavajte rasipanje energije na više strana – usredotočite se na jedan glavni cilj i probit ćete se. Posjedujete snagu i odlučnost koja motivira i druge.

U privatnom životu pripazite na pretjeranu izravnost – mogla bi izazvati napetosti. Budite diplomatični. Samci trebaju biti aktivniji u društvu, no neka ne žure.

Veća kupnja ili investicija napravljena ovog mjeseca pokazat će se isplativom. Obratite pažnju i na prehranu.

Bijela orlova sova (1951., 1967., 1983., 1999., 2015.)

Listopad/oktobar donosi tajne i dublje uvide. Vaša intuicija je iznimno snažna, a snovi i unutarnji glas pružit će važne poruke. Na poslu biste se mogli suočiti s neobičnim zadacima, no vaša pronicljivost pomoći će da ih riješite. Klonite se tračeva jer vas mogu dovesti u neugodne situacije.

U ljubavi se otvaraju vrata sudbonosnim susretima i otkrićima koja mogu promijeniti vaš odnos.

Financijska stabilnost je prisutna, iako su mogući troškovi vezani uz obrazovanje ili ezoteričnu literaturu.

Bjelouška – Siktajuća zmija (1952., 1968., 1984., 2000., 2016.)

Glavna tema listopada/oktobra za Vas je transformacija. Baš kao što zmija odbacuje staru kožu, i Vi ćete se morati osloboditi nepotrebnih navika i odnosa koji Vas sputavaju. Ovo unutarnje čišćenje donijet će prostor za rast.

Na poslu su moguća pregrupiranja – prihvatite ih s mirnoćom.

Privatno započinje mirnije razdoblje, idealno za preispitivanje osobnih vrijednosti. Nemojte forsirati odnose; dopustite da se prirodno razvijaju. Posebnu pažnju posvetite detoksikaciji tijela i duha – šetnje prirodom donijet će vam ravnotežu.

Čučeća lisica (1953., 1969., 1985., 2001., 2017.)

Mjesec pred vama traži diplomaciju i pametno manevriranje. Iskoristite svoju lukavost u pregovorima i kompromisima. Forsiranje neće donijeti rezultate, ali strpljivo i nenametljivo djelovanje vodi uspjehu.

U ljubavi budite oprezni – ne nasjedajte na prazne riječi niti obećavajte ono što ne možete ispuniti. Samci trebaju biti selektivniji u odabiru partnera.

Financijski ćete profitirati ako pokažete domišljatost, no čuvajte se prevara.

Jež – Sklupčani (1954., 1970., 1986., 2002., 2018.)

Ovo je vrijeme kada trebate zaštititi svoje granice. Možda ćete osjećati umor i potrebu za povlačenjem – poslušajte taj unutarnji glas.

Ne preuzimajte više obaveza nego što možete podnijeti. Kritika na poslu može biti neugodna, no nemojte je doživljavati osobno.

Privatno se oslonite na obitelj i bliske ljude – oni će Vam vratiti snagu. Samcima se preporučuje oprez – nije pravo vrijeme za nova poznanstva. Posebno čuvajte svoj živčani sustav – odmor, san i biljni čajevi pomoći će Vam u regeneraciji.

Orao u letu (1955., 1971., 1987., 2003., 2019.)

Listopad/oktobar donosi vizije i širu perspektivu. Kao da gledate svoj život iz visine – jasnije ćete vidjeti put kojim želite ići. Postavite ambiciozne ciljeve i krenite u dugoročne projekte. Putovanje, čak i kraće, može Vam promijeniti pogled na svijet.

U ljubavnom životu dolazi do važnih pomaka – zaruke, vjenčanja ili zajedničkih planova s partnerom. Samci mogu doživjeti uzbudljive i inspirativne susrete.

Financije: ulaganja u znanje i osobni razvoj donose dugoročnu dobit.

Mizgir – Pauk (1956., 1972., 1988., 2004., 2020.)

Vaša snaga u listopadu/oktobru su društvene veze. Pletete mrežu poznanstava i jačate kontakte. Vrijeme je idealno za okupljanja, suradnje i timske projekte. Podršku ćete pronaći u bliskom krugu ljudi.

U ljubavi sklad dolazi kroz zajedničke prijatelje i aktivnosti. Samci mogu upoznati osobu upravo unutar svog društvenog kruga.

Financijska situacija je stabilna, a moguća je i dobit od stare investicije. Nemojte prekidati odnose koji su vam dugoročno važni.

Kukurikajući pijetao (1957., 1973., 1989., 2005., 2021.)

Vrijeme je da pokažete sve svoje talente! Listopad/oktobar Vas postavlja u središte pozornosti – zablistat ćete pred drugima. Javni nastupi i prezentacije mogu donijeti uspjeh. Samo budite oprezni s riječima kako ne biste rekli previše.

Ljubavni život obilježavaju strastvene emocije, burne rasprave i jednako intenzivna pomirenja. Samci će imati priliku istaknuti se na društvenim događanjima.

Financije: očekujte izdatke za zabavu i imidž, no to će se dugoročno isplatiti ako ste u kreativnim profesijama.

Zlatni rogati bik – Tur (1958., 1974., 1990., 2006., 2022.)

Vaša ustrajnost donosi rezultate. Listopad/oktobar je odličan za sve što traži strpljenje i metodičan rad. Korak po korak stići ćete do cilja i osjećati zadovoljstvo postignutim. Nemojte se prepuštati sumnjivim prilikama – ostanite vjerni stabilnom putu.

U ljubavi cijenite odanost i sigurnost. Ovo je vrijeme učvršćivanja odnosa i zajedničkog planiranja budućnosti.

Financije su stabilne, a odličan je trenutak za ulaganja u nekretnine ili dugoročnu imovinu.

Konj s vatrenom grivom (1959., 1975., 1991., 2007., 2023.)

Val energije ispunjava vas u listopadu/oktobru! Bit ćete željni kretanja, akcije i promjena. Iskoristite to za sport, nove projekte ili poslovna putovanja. Rutina će vam teško padati, stoga unesite dinamiku u svakodnevnicu.

Privatno se otvaraju brzi i neočekivani događaji. Samci mogu doživjeti kratke, ali intenzivne romanse. Parove očekuju zajednička putovanja koja će obnoviti strast.

Financijski budite oprezni s troškovima vezanim uz hobije i putovanja – kontrolirajte impulzivne želje.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

