Energija Mjeseca upravlja Blizancima, Rakovima stiže mnogo novca: Astrološka prognoza Tamare Globe za OKTOBAR

Vazduh je bukvalno nabijеn potencijalom za promene, ali će one zavisiti i od nas samih. Astrolog Tamara Globa objašnjava gdje da usmjerite svoju energiju, gdje da budete oprezni i na koje oblasti života da se fokusirate ovog oktobra.

Oktobar 2025: Ključni događaji za horoskopske znakove

Ovan: Mesec postavljanja temelja. Fokusirajte se na svoje zdravlje i porodicu. Napredovanje u karijeri je vjerovatno u prvoj polovini mjeseca, ali do kraja oktobra budite oprezni kada putujete i komunicirate sa strancima.

Bik: Pripremite se za kritike na poslovnom planu, ali zapamtite da je porodica vaša tvrđava. Prve dvije nedjelje su idealne za romansu i pokretanje projekata. Druga polovina mjeseca zahtevaće diplomatiju i strpljenje.

Blizanci: Energija mjeseca je usmerena na karijeru i brigu o sebi. Domaća pitanja će postati aktuelna poslije 15. Početak i kraj mjeseca su najbolje vrijeme za umrežavanje, ali sredinom treće dekade budite oprezniji tokom vožnje.

Rak: Zvijezde su naklonjene finansijama. Postoji šansa da povećate prihode. Aktivna rekreacija je korisna, ali budite spremni kada putujete. Dom će postati mesto moći zahvaljujući gostima i novim idejama.

Lav: Fokusirajte se na porodicu i nekretnine. Nadgledajte sve renoviranja. Prva nedelja i druga polovina meseca su pogodne za putovanja i obrazovanje. Ne zaboravite na prijatelje u poslednjim danima oktobra.

Djevica: Ovo je vrijeme da poboljšate svoje finansije i radite na svom imidžu. Ne bojte se da ažurirate garderobu. Prvih nekoliko nedjelja može biti skupo, ali kraj mjeseca bi mogao doneti sudbonosni susret.

Vaga: U centru ste pažnje. Ovo je idealno vrijeme za učenje, potpisivanje ugovora i pokretanje projekata. Finansijska pitanja će zahtjevati pažnju, a u drugoj polovini meseca vaša harizma će naglo porasti.

Škorpija: Pripremite se za žurbu. Moraćete da žonglirate sa nekoliko zadataka odjednom, posebno onima vezanim za putovanja. Konflikti dostižu vrhunac sredinom mjeseca, a pred kraj oktobra, obratite pažnju na svoju potrošnju i zdravlje.

Strijelac: Vjeruj, ali provjeravaj. Rizik od obmane i krađe je visok. Ne preuzimajte previše na sebe da biste izbegli izgorjelost. Podrška će doći od onih koji su daleko.

Jarac: Vaš uspjeh leži u timskom radu. Mentori i menadžment će biti na vašoj strani. Prva polovina mjeseca je povoljna za putovanja.

Vodolija: Učite, zaključujte poslove i uspostavljajte veze na daljinu. Istovremeno, moguće su domaće i lične poteškoće koje zahtevaju takt. Stres na poslu će se isplatiti novim finansijskim mogućnostima.

Ribe: Dobit ćete mnogo ponuda, ali će zahtevati trud. Budite oprezni sa finansijskim pitanjima i novim poznanstvima u trećoj dekadi. Ljudi iz prošlosti bi mogli da odigraju ključnu ulogu.

Zaključak

Oktobar 2025. nije vrijeme za pasivno čekanje. To je dinamičan mjesec, koji svakom znaku nudi sopstvenu strategiju i izazove. Koristite ove tragove ne kao strog recept, već kao mapu koja će vam pomoći da se krećete kroz tok događaja.

Budite svjesni da u ovim oblastima svog života možete postići uspjeh. Uzmite maksimum od oktobra i minimalizujte potencijalne rizike. Zapamtite, zvezde favorizuju one koji djeluju promišljeno, piše espreso.

