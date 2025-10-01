Imate sreće: Četvrtak, 2. oktobar je dan kada se sve mijenja za 3 horoskopska znaka, nakon teškog perioda stiže nešto lijepo

Planete su u stalnom kretanju — nekima donose sreću, dok drugi nailaze na izazove.

Dobra vijest je da se sve stalno mijenja, pa će život za tri horoskopska znaka do 15. oktobra 2025. izgledati potpuno drugačije.

Ako ste se u posljednje vrijeme osjećali zaglavljeno u ljubavi ili karijeri, prema rečima profesionalne astrologinje Kerol Star, stvari konačno kreću nabolje. Promene možda neće doći preko noći, ali čak i ako sada uložite trud, te postepene promjene u ljubavi ili karijeri mogle bi se u potpunosti ispoljiti tek sredinom oktobra.

Ipak, samo zato što sada ne primećujete promene ne znači da treba da odustanete. Univerzum pomaže onima koji pomažu sebi, pa će, sve dok u narednih nekoliko nedelja budete davali sve od sebe, život uskoro izgledati sasvim drugačije.

Vaga

Vage, vaš život će do 15. oktobra 2025. izgledati potpuno drugačije. Kako je Star objasnila u video-snimku, uskoro možete da očekujete neku vrstu promjene u karijeri. Bilo da prelazite na bolji posao ili potpuno mijenjate svoj profesionalni pravac, očekujte velike promjene dok vam se život bude menjao iz korijena.

Naravno, možda to neće biti dramatična promena kakvu priželjkujete. U zavisnosti od vaših ambicija, može proći još vremena dok ne otvorite posao o kom razmišljate ili ne dobijete unapređenje. Ipak, promjena je u vazduhu, i od sada pa do 15. oktobra možete ostvariti život iz snova uz malo pozitivne namjere i dosta truda.

Vodolija

Vodolije, možda se trenutno osećate izgubljeno i ne znate kuda idete u životu, ali život će do 15. oktobra na vašu sreću izgledati potpuno drugačije. I pored napornog rada, kao da ste do sada lutali bez jasnog pravca.

Ali, sve će se to uskoro promeniti. Imate briljantan um, a sada možete tu briljantnost iskoristiti da vas vodi ka željenom cilju. Naravno, to se neće dogoditi automatski. Kao i sve u životu, i ovo zahteva vreme. Ipak, očekujte da ćete do 15. oktobra imati jasniju sliku i pravac.

Bik

Bikovi, ako je neki znak u posljednje vrijeme prolazio kroz težak period, to ste vi. Od problema u vezama do porodičnih tenzija, činilo vam se kao da vam sreća stalno izmiče.

Međutim, već sada možete da očekujete preokret nabolje, jer vam predstoji velika promjena u karijeri. Bilo da se radi o unaprijeđenju ili odlasku iz toksičnog radnog okruženja, očekujte da će se vaše mentalno zdravlje značajno poboljšati do 15. oktobra, jer će se vaša ravnoteža između posla i privatnog života konačno uspostaviti — i vaš život će izgledati potpuno drugačije, objašnjava Your Tango.

Facebook komentari