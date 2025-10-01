Ove svakodnevne navike oštećuju vašu kosu: Kako ih izbjeći?

Zašto? Vjerovatno ste svjesni opasnosti od topline i neredovnog šišanja, postoje svakodnevne navike koje gotovo neprimjetno narušavaju zdravlje vaših vlasi. Upravo te male greške mogu uzrokovati pucanje vrhova, slabost kose i gubitak njene vitalnosti. Otkrivamo nekoliko najčešćih svakodnevnih navika koje oštećuju vašu kosu, te kako da ih izbjegnete uz jednostavne korake!

Spavate s mokrom kosom

Spavanje s mokrom kosom može ozbiljno narušiti zdravlje vaših vlasi. Trenje između mokre kose i jastučnice podiže kutikulu kose, uzrokujući ispucale vrhove i lomljenje. Posebno su osjetljive osobe s tankom kosom. Da biste to spriječili, osušite kosu barem do blage vlažnosti prije spavanja i zavežite je u labavu pletenicu.

Češljate mokru kosu

Vaša je kosa najslabija kad je mokra. Grubo češljanje može uzrokovati lomljenje i trajna oštećenja. Umjesto toga, nježno iscijedite višak vode peškirom od mikrovlakana, a zatim koristite češalj sa širokim zupcima ili četku za kovrdžavu kosu. Ovo će smanjiti napetost i sačuvati teksturu vaših vlasi.

Ne čistite redovno četke, uvijače i pegle

Prljavi alati za kosu vraćaju nakupljene masnoće, mrtve ćelije i ostatke proizvoda natrag u vaše vlasi? Redovno čišćenje četki, uvijača i pegli smanjuje rizik od oštećenja. Frizeri preporučuju čišćenje četki toplom vodom i šamponom jednom sedmično, dok se alati za oblikovanje mogu očistiti alkoholnim maramicama jednom mjesečno.

Ne štitite kosu od sunca

UV zrake ne štete samo vašoj koži već i vašoj kosi. Dugotrajno izlaganje suncu uzrokuje promjenu boje i oštećenja vlasi kose, što može dovesti do prorjeđivanja i lomljenja. Nošenje šešira i korištenje proizvoda s UV zaštitom efikasni su načini da zaštitite svoje vlasi i očuvate njihov sjaj.

Prečvrsto vežete konjski rep

Iako je visoki rep praktičan, često povlačenje kose prečvrsto može uzrokovati napetost na tjemenu i gubitak kose oko linije vlasišta. Zamijenite čvrste stilove labavijim frizurama poput niske punđe ili pletenice, kako biste smanjili pritisak i omogućili kosi da se odmori, prenosi Avaz.

