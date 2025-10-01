Svaštara

Dnevni horoskop za četvrtak, 2. oktobar: Strijelci moraju da budu oprezni, Ribama se finansije stabilizuju

9.7K  
Objavljeno prije 55 minuta

Dnevni horoskop…

 mondo.rs

Ovan

Danas je pred Vama mogućnost da započnete nešto novo, ali bi bilo mudro da ne žurite. Prisutna je energija koja traži strpljenje i pažljivo planiranje. Zdravlje je odlično.

Bik

Osećate potrebu da se povučete i razmislite o nekim važnim pitanjima. Posvetite vreme sebi i pronađite unutrašnji mir kroz tišinu i prirodu. Zdravlje je stabilnije nego prije.

Blizanci

Razgovori sa ljudima iz Vašeg okruženja mogu Vam donijeti nove uvide. Bićete inspirisani idejama koje mogu da prerastu u konkretne planove. Čuvajte se naglih preokreta kada su u pitanju odnosi u krugu porodice.

Rak

Vaša pažnja danas ide ka poslovnim i praktičnim pitanjima. Imate šansu da dobijete priznanje za svoj trud, ali pazite da ne preuzmete previše obaveza. Vodite računa o tome sa kim dogovarate stvari u vezi posla.

Lav

Osjećat ćete potrebu za slobodom i istraživanjem novih mogućnosti. Dobro je da slušate intuiciju i otvorite se za nova znanja i iskustva. Čuvajte se naglih poslovnih ponuda od strane osobe u znaku Ovna.

Djevica

Danas se suočavate sa svojim unutrašnjim emocijama. Bićete u prilici da oslobodite ono što Vas već neko vrijeme opterećuje. Ne bežite od introspekcije. Nemojte dozvoliti da se neke stvari dogode bez vašeg znanja u vezi poslovne strane.

Vaga

Odnosi su u prvom planu – neko će Vam danas pokazati koliko ste mu važni. Obratite pažnju na ravnotežu između davanja i primanja. Osoba u znaku Ovna vam predstavlja veliku poslovnu prepreku i razmislite o tome.

Škorpija

Danas imate snagu da završite ono što ste odlagali. Fokus na detalje donosi Vam sigurnost, a disciplina Vam pomaže da ostvarite rezultate. U narednih nekoliko dana očekuju vas finansijski dogovori.

Strijelac

Kreativnost i radost su Vaši saveznici. Danas se možete prepustiti hobijima, ljubavi ili svemu što Vas čini srećnim. Inspirišite i druge svojom energijom. Budite oprezni kada je riječ o novim poslovnim potezima.

Jarac

Porodične teme ili dom dobijaju na značaju. Moguća su i važna razmišljanja o prošlosti i korenima. Danas je dobar trenutak da obnovite osjećaj sigurnosti. Čuvajte se naglih emotivnih preokreta u vezi vaše ljubavne veze.

Vodolija

Danas Vam prija razgovor, kretanje i povezivanje. Ako imate ideju, slobodno je podijelite jer bi mogla naići na podršku i otvoriti Vam nova vrata. Danas ćete biti okrenuti drugim ljudima.

Ribe

Vaša pažnja je usmjerena na finansije i osećaj vrednosti. Danas možete pronaći načine kako da stabilizujete situaciju. Naučite da kažete ne gdje je potrebno, piše naj žena.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh