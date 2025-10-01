Ove navike partneri često zanemaruju, a ključne su u savladavanju izazova u vezi

Jedan od ključnih faktora za uspješnu vezu koji mnogi parovi zanemaruju je učenje kako pravilno da se svađate, tvrdi terapeut Jacob Mergendoler. On pojašnjava kako većina parova tokom sukoba prioritet daje pobjedi umjesto pokušaju da razumiju partnera, čime propuštaju priliku za rast koji dolazi s rješavanjem konflikta.

“Moguće je kombinovati ljubaznost i nježnost sa svađom. One se međusobno ne isključuju. Možemo da se zbližimo zbog sukoba, ali da bismo to uradili, moramo doći do srži onoga oko čega se zapravo svađamo”, kazao je Mergendoler.

Stručnjaci ističu da parovi često ne pristupaju sukobu s “regulisanim nervnim sistemom”. To se dešava kada osoba zbog odgovora borbe ili bijega reaguje odbrambeno i negativno.

“Uzimanje petominutne pauze kada primijetite odgovor borbe ili bijega može spriječiti svađu oko izvornog problema i uvredljive komentare izrečene dok ste u rastrojstvu”, ističu stručnjaci.

Uz to, bitnim se smatra i važnost koregulacije – procesa poštovanja partnerove individualnosti tokom sukoba. Cilj se mijenja s pokušaja uvjeravanja na iskreno razumijevanje, čak i ako se na kraju postigne samo kompromis.

Parovi često zanemaruju važnost ličnog prostora i individualnosti, težeći romantizovanoj ideji da dvoje postaju jedno.

“Umjesto da samo planirate dejtove, odvojite vrijeme da namjerno postavljate jedno drugom pitanja na koja već ne znate odgovore, I to pitanja o snovima, strahovima, sjećanjima ili budućim nadama”, kažu stručnjaci.

Psihologinja dr. Samantha Waiten ističe i da izostanak smisla za humor može uništiti vezu. Prema njenom mišljenju, smisao za humor je često pokazatelj inteligencije,a njegov manjak može dovesti i do manjka poštovanja.

“Ako partneri ne mogu da se nasmiju jedno drugome, često se ne osjećaju povezanim”, kazala je.

Preporučuje se da parovi imaju jedan zajednički i jedan poseban hobi.

“To podstiče partnerstvo, povezanost i radost, istovremeno poštujući svaku osobu individualno”, tvrdi Waiten, prenosi klix.

Facebook komentari