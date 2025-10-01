Upozorenje meteorologa: Evo gdje će pasti pola metra snijega i zavladati mrazevi

Prema njegovim riječima, već sutra će se nad Jonskim morem formirati ciklon koji će zahvatiti cijeli region i donijeti nagli pad temperatura, obilne padavine, pa čak i snijeg.

Hladni vazduh sa sjevera Evrope već danas ulazi u naše krajeve i donosi promjenljivo oblačno vrijeme, dok se na planinama očekuju prve pahulje. Tokom večeri vjetar će okrenuti na sjeverni, što će dodatno pojačati osjećaj hladnoće.

Na planinskim područjima Srbije, sjeverne Crne Gore i istočne Bosne i Hercegovine, iznad 900 metara nadmorske visine, prognozira se obilniji snijeg – od 15 do čak 45 centimetara. Uz to, duž većeg dijela Jadrana očekuje se jaka i olujna bura.

Noći će donijeti vrlo niske temperature, pa se u planinama očekuju slabi mrazevi, a u nizinama prizemni. Dnevne vrijednosti u nedjelju neće prelaziti 14 do 22 stepena, a već sredinom naredne sedmice slijedi novi hladni talas, sa maksimalnim temperaturama između 9 i 19 stepeni, prenosi novi.

