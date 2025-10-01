Peškiri smrde i nakon pranja? Evo trika koji ih čini potpuno svježim

Upijaju sve, ali teško puštaju vlagu.

Ako ostanu vlažni u korpi ili se slažu pre nego što se osuše, postaju leglo bakterija i neprijatnih mirisa.

Pranje na niskim temperaturama i običan deterdžent samo maskira problem, ne uklanja ga.

Kako rešiti problem:

U ciklus ispiranja dodaj pola šolje alkoholnog sirćeta direktno u bubanj.

U ciklus pranja dodaj pola šolje sode bikarbone.

Peškire peru na 60°C, povremeno na 90°C ako su jako zagađeni.

Nakon pranja, peškire potpuno osuši, nikad ne ostavljaj vlažne u ormaru.

Zašto ovo pomaže:

Sirće rastvara buđ, bakterije i ostatke omekšivača.

Soda bikarbona neutralizuje mirise i balansira pH vrednost vode.

Ovaj trik ne samo da uklanja smrad, već i produžava vek peškira.

Ne zaboravi mašinu:

Jednom mesečno pokreni prazan ciklus sa sirćetom na najvišoj temperaturi.

Posle svakog pranja ostavi vrata mašine otvorena da se osuši. Vlažna mašina = buđ = smrdljivi peškiri.

Zapamti:

Neprijatan miris nije do deterdženta.

Sirće i soda su saveznici.

Vlažni peškiri = smrad.

Čista mašina = svež veš.

Visoka temperatura = ubijene bakterije.

Ovim jednostavnim trikovima tvoji peškiri će konačno mirisati sveže i čistiti kao novi, prenosi novi.

