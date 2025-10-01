Peškiri smrde i nakon pranja? Evo trika koji ih čini potpuno svježim

Upijaju sve, ali teško puštaju vlagu.
Ako ostanu vlažni u korpi ili se slažu pre nego što se osuše, postaju leglo bakterija i neprijatnih mirisa.
Pranje na niskim temperaturama i običan deterdžent samo maskira problem, ne uklanja ga.
Kako rešiti problem:
U ciklus ispiranja dodaj pola šolje alkoholnog sirćeta direktno u bubanj.
U ciklus pranja dodaj pola šolje sode bikarbone.
Peškire peru na 60°C, povremeno na 90°C ako su jako zagađeni.
Nakon pranja, peškire potpuno osuši, nikad ne ostavljaj vlažne u ormaru.
Zašto ovo pomaže:
Sirće rastvara buđ, bakterije i ostatke omekšivača.
Soda bikarbona neutralizuje mirise i balansira pH vrednost vode.
Ovaj trik ne samo da uklanja smrad, već i produžava vek peškira.
Ne zaboravi mašinu:
Jednom mesečno pokreni prazan ciklus sa sirćetom na najvišoj temperaturi.
Posle svakog pranja ostavi vrata mašine otvorena da se osuši. Vlažna mašina = buđ = smrdljivi peškiri.
Zapamti:
Neprijatan miris nije do deterdženta.
Sirće i soda su saveznici.
Vlažni peškiri = smrad.
Čista mašina = svež veš.
Visoka temperatura = ubijene bakterije.
Ovim jednostavnim trikovima tvoji peškiri će konačno mirisati sveže i čistiti kao novi, prenosi novi.