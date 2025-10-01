7. oktobar pod Punim Mjesecom mijenja sve: Saznaj koji znakovi kreću u akciju

Koji znakovi osvajaju život 7. oktobra?

Ovan: Dobija nalet hrabrosti i snage da pokrene nove projekte i ideje.

Jarac: Konačno dolazi do priznanja i ostvarenja ciljeva.

Rak: Ulazi u emotivni procvat i pozitivne promjene u privatnom životu.

Vaga: Rješava dugotrajne probleme u odnosima i pronalazi balans.

Kako iskoristiti energiju Punog Mjeseca?

Zapišite konkretno šta želite promijeniti i definišite prve korake.

Preduzmite makar jedan mali korak – poziv, mejl, razgovor.

Ne čekajte „idealne uslove“ – Pun Mjesec u Ovnu traži akciju, ne perfekciju.

Budite iskreni prema sebi – šta vas koči, šta vas gura naprijed?

Obratite pažnju na druge – posebno Vaga, koja traži balans i ne smije gaziti preko tuđih granica.

Za ostale znakove, energija 7. oktobra nosi poruku hrabrosti i iskrenosti. Ako osjećate da ste zaglavljeni, ovo je dan da kažete sebi: „Dosta čekanja, vrijeme je za akciju“. prenosi novi.

