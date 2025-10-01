7. oktobar pod Punim Mjesecom mijenja sve: Saznaj koji znakovi kreću u akciju

Koji znakovi osvajaju život 7. oktobra?
Ovan: Dobija nalet hrabrosti i snage da pokrene nove projekte i ideje.
Jarac: Konačno dolazi do priznanja i ostvarenja ciljeva.
Rak: Ulazi u emotivni procvat i pozitivne promjene u privatnom životu.
Vaga: Rješava dugotrajne probleme u odnosima i pronalazi balans.
Kako iskoristiti energiju Punog Mjeseca?
Zapišite konkretno šta želite promijeniti i definišite prve korake.
Preduzmite makar jedan mali korak – poziv, mejl, razgovor.
Ne čekajte „idealne uslove“ – Pun Mjesec u Ovnu traži akciju, ne perfekciju.
Budite iskreni prema sebi – šta vas koči, šta vas gura naprijed?
Obratite pažnju na druge – posebno Vaga, koja traži balans i ne smije gaziti preko tuđih granica.
Za ostale znakove, energija 7. oktobra nosi poruku hrabrosti i iskrenosti. Ako osjećate da ste zaglavljeni, ovo je dan da kažete sebi: „Dosta čekanja, vrijeme je za akciju“. prenosi novi.